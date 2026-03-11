Günler süren emeğin perde arkası ortaya çıktı - Son Dakika
Günler süren emeğin perde arkası ortaya çıktı

Günler süren emeğin perde arkası ortaya çıktı
11.03.2026 11:18
Günler süren emeğin perde arkası ortaya çıktı
Galatasaray taraftarlarının Liverpool maçı öncesinde Victor Osimhen için hazırladığı koreografinin perde arkası ortaya çıkarken, günler süren emek büyük takdir topladı.

Galatasaraylı taraftarların Liverpool maçı öncesinde Victor Osimhen için hazırladığı koreografinin perde arkası ortaya çıktı. RAMS Park'ta büyük ses getiren görsel şovun hazırlanış süreci sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, ortaya konan emek büyük takdir topladı.

Günler süren emeğin perde arkası ortaya çıktı

TARİHİ MAÇ ÖNCESİ ÖZEL HAZIRLIK

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool karşılaşması öncesinde Galatasaray tribünlerinin hazırladığı Osimhen temalı koreografi, gecenin en dikkat çeken anlarından biri oldu. Maç öncesinde tribünlerde açılan koreografi hem statta bulunan taraftarlardan hem de sosyal medyada futbolseverlerden yoğun ilgi gördü.

Günler süren emeğin perde arkası ortaya çıktı

PERDE ARKASINDA YOĞUN EMEK VAR

Ortaya çıkan görüntülerde koreografinin hazırlanış aşamasında çok sayıda taraftarın günler süren bir çalışma yürüttüğü görüldü. Tasarım sürecinden boyama ve yerleştirme aşamasına kadar birçok detay üzerinde titizlikle çalışıldığı anlaşıldı. Koreografinin kusursuz şekilde sahaya yansıması için yapılan hazırlıklar, sarı-kırmızılı taraftarların organizasyon gücünü bir kez daha ortaya koydu.

SOSYAL MEDYADA TAKDİR TOPLADI

Osimhen için hazırlanan koreografinin nasıl ortaya çıktığını gösteren görüntüler sosyal medyada kısa sürede yayıldı. Birçok kullanıcı, tribünlerin verdiği emeğe övgü dolu yorumlar yaparken, hazırlık sürecinin büyüklüğü dikkat çekti.

Victor Osimhen, Galatasaray, Liverpool, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Günler süren emeğin perde arkası ortaya çıktı - Son Dakika

    Yorumlar (1)

  • Yusuf Orhan Yusuf Orhan:
    şampiyon Cimbom 0 0 Yanıtla
