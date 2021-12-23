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Güntekin Onay Caner Erkin'e fena patladı: Artık 34 yaşına geldi - Son Dakika

Güntekin Onay Caner Erkin'e fena patladı: Artık 34 yaşına geldi

23.12.2021 00:50
Güntekin Onay Caner Erkin'e fena patladı: Artık 34 yaşına geldi

Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Fatih Karagümrük'le 1-1 berabere kaldı. Mücadeleyi değerlendiren Güntekin Onay, Karagümrük'ü 9 kişi bırakan Caner Erkin'e tepki gösterirken "Caner de artık 34 yaşına geldi. Zaten bir kişi eksik kalmışsınız, orada sinirlerinize hakim olacaksınız. Ne dediyse ne yaptıysa orada kırmızı kartlık bir şey yaptı ki hakem de direkt kırmızı kart gösterdi. Takım arkadaşlarını yalnız bırakmaktır bu." açıklamalarında bulundu.

Yayıncı kuruluşun yorumcularından Güntekin Onay, Fatih KaragümrükFenerbahçe karşısında 38. dakikada 9 kişi bırakan Caner Erkin'i eleştirdi.

"TAKIM ARKADAŞLARINI YALNIZ BIRAKMAKTIR BU"

Güntekin Onay yaptığı açıklamada, "Caner de artık 34 yaşına geldi. Zaten bir kişi eksik kalmışsınız, orada sinirlerinize hakim olacaksınız. Ne dediyse ne yaptıysa orada kırmızı kartlık bir şey yaptı ki hakem de direkt kırmızı kart gösterdi. Takım arkadaşlarını yalnız bırakmaktır bu. Vitor Pereira'ya özür borcu var insanların. Şunu bunu niye oynatmıyorsun deniyordu. 9 kişilik rakibi yenemiyorlar!" ifadelerini kullandı.

Güntekin Onay Caner Erkin'e fena patladı: Artık 34 yaşına geldi

Fatih Karagümrük, Güntekin Onay, Caner Erkin, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Güntekin Onay Caner Erkin'e fena patladı: Artık 34 yaşına geldi - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Güntekin Onay Caner Erkin'e fena patladı: Artık 34 yaşına geldi - Son Dakika
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