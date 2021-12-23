Güntekin Onay Caner Erkin'e fena patladı: Artık 34 yaşına geldi

Yayıncı kuruluşun yorumcularından Güntekin Onay, Fatih Karagümrük'ü Fenerbahçe karşısında 38. dakikada 9 kişi bırakan Caner Erkin'i eleştirdi.

"TAKIM ARKADAŞLARINI YALNIZ BIRAKMAKTIR BU"

Güntekin Onay yaptığı açıklamada, "Caner de artık 34 yaşına geldi. Zaten bir kişi eksik kalmışsınız, orada sinirlerinize hakim olacaksınız. Ne dediyse ne yaptıysa orada kırmızı kartlık bir şey yaptı ki hakem de direkt kırmızı kart gösterdi. Takım arkadaşlarını yalnız bırakmaktır bu. Vitor Pereira'ya özür borcu var insanların. Şunu bunu niye oynatmıyorsun deniyordu. 9 kişilik rakibi yenemiyorlar!" ifadelerini kullandı.