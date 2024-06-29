Gürcistan Teknik Direktörü Sagnol: İspanya Harika Oyunculara Sahip - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Gürcistan Teknik Direktörü Sagnol: İspanya Harika Oyunculara Sahip

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda son 16 turunda İspanya ile karşılaşacak olan Gürcistan'ın teknik direktörü Willy Sagnol, rakiplerinin harika oyunculara sahip olduğunu belirtti. Sagnol, İspanya'nın kaliteli kadrosuna dikkat çekerek, takımın her pozisyonda harika oyunculara sahip olduğunu söyledi. Gürcistan'ın milli kalecisi Mamardashvili ise İspanya'nın saldırgan bir oyun sergileyeceğini ve takım olarak savunmaya odaklanacaklarını ifade etti.

29.06.2024 20:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda yarın İspanya ile karşılaşacak Gürcistan'ın Fransız teknik direktörü Willy Sagnol, rakiplerinin harika oyunculara sahip olduğunu söyledi.

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen EURO 2024'e Uluslar Ligi'nden vize alan ve tarihinde ilk kez bu kulvarda mücadele eden Gürcistan, Türkiye, Portekiz ve Çekya'nın bulunduğu F Grubu'nu üçüncü bitirerek son 16 turuna yükseldi.

Bu etapta turnuvanın favorilerinden olan İspanya ile eşleşen Gürcistan'ın teknik direktörü Sagnol, yarın Köln Stadı'nda yapılacak maç öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

EURO 2024 elemelerinde de karşılaştıkları İspanya'ya 3-1 ve 7-1 yenildiklerini hatırlatan 47 yaşındaki teknik adam, "Bence zorluklar olmadan büyük başarılar elde edemezsiniz. Bu bizim yolculuğumuzun bir parçasıydı. Bundan daha iyi anlarımız da oldu ama bu da bu işin bir parçası. Bugün burada olmamızın nedeni yaşadığımız 7-1'lik yenilginin öğrettikleri olabilir. İspanya'yı çok iyi tanıyoruz. Son 3 yılda onlarla 4 kez oynadık. Dördünü de kaybettik ama yarınki farklı bir yarışma." diye konuştu.

Sagnol, İspanya'nın çok kaliteli oyunculardan kurulu bir kadrosu olduğuna değinerek, "İspanya'ya karşı oynadığınızda tehlike her yerden gelebilir. Her hafta sonu üst düzey bir ligde, üst seviyede oynayan harika oyunculara sahipler. Tabii ki, Williams ve Yamal'ın son yılı harika geçti. Gelişimleri kesinlikle muhteşem. Genç oyuncuların üst düzeye gelmesini görmek her zaman güzel. Özellikle Yamal henüz 16 yaşında. Ben 16 yaşımdayken nerede olduğumu hatırlamaya çalışıyorum ve o seviyeden çok uzaktaydım. Futbol dünyasının son 15 yılının Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo arasında bir ping-pong gibi geçtiğini düşünüyorum. Genç oyuncuların da bu seviyeye gelmesi spor ve futbol için kesinlikle harika. Bence orta sahalarında dünyanın en iyi oyuncularından biri olan Rodri de bulunuyor. İspanyol takımına baktığımda tüm pozisyonlar harika oyuncularla dolu. Ancak futbol her zaman bireyselliklerle ilgili değildir. Takım olmak da önemlidir. İspanya grup aşamasında çok iyi şeyler gösterdi. Ancak biz de birkaç ilginç şey yaptık." ifadelerini kullandı.

Kendilerinde de önemli oyuncular olduğuna değinen Willy Sagnol, "Oyuncularımın son 3 maçta gösterdiği tepkilerden mutluyum. Yarın başka bir maç olacak. Bana göre bu maça büyük bir öz güvenle gireceğiz. Çünkü kaybedecek hiçbir şeyimiz yok. Benim için, zaten 2024 Avrupa Şampiyonası'nı kazandık. Tekrar sahada olup, büyük bir stadyumda Gürcistan milli marşını duyacağım için çok heyecanlıyım." değerlendirmesinde bulundu.

İspanyol takımı Valencia'da forma giyen milli kaleci Giorgi Mamardashvili ise yarınki müsabakayla ilgili, "İspanya açık bir oyun oynayacak gibi görünüyor, saldıracaklar. Biz savunma yaparak oynayacağız. Hata yapmamalı, sonra kontrataklara odaklanmalıyız. İyi oyuncularımız var ve İspanya ceza sahasında tehlikeli anlar yaratabilirler. Biraz gerginlik bekliyoruz ve geri çekilerek oynayabiliriz ama atakta da oldukça tehlike yaratacağız." şeklinde görüş belirtti.

Kaynak: AA

Gürcistan, İspanya, Futbol, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Gürcistan Teknik Direktörü Sagnol: İspanya Harika Oyunculara Sahip - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:56 Sinan Oğan’dan canlı yayında Kılıçdaroğlu itirafı: Bana, ’Yönetemeyeceğiz, kriz çıkar’ dedi Sinan Oğan'dan canlı yayında Kılıçdaroğlu itirafı: Bana, 'Yönetemeyeceğiz, kriz çıkar' dedi
21:51 Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında gizli tanık hakkındaki iddianame tamamlandı Polislere dava açılıyor Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında gizli tanık hakkındaki iddianame tamamlandı! Polislere dava açılıyor
20:58 İzmir’in 5 ilçesinde orman yangını Bakan Yumaklı bölgede İzmir'in 5 ilçesinde orman yangını! Bakan Yumaklı bölgede
20:44 Genç kız sözleneceği gün hayatını kaybetti Genç kız sözleneceği gün hayatını kaybetti
19:30 Fahrettin Altun’un kuzeni olan başsavcıyla ilgili iddialara açıklama geldi Fahrettin Altun'un kuzeni olan başsavcıyla ilgili iddialara açıklama geldi
00:10 MİT Başkanı Kalın’dan Hamas lideriyle kritik görüşme MİT Başkanı Kalın'dan Hamas lideriyle kritik görüşme
22:32 ABD’nin ünlü gazetesi, Biden’a açık açık talimat verdi: Yarıştan çekil ABD'nin ünlü gazetesi, Biden'a açık açık talimat verdi: Yarıştan çekil
21:37 Antalya’da 4 kadın tramvay yolunda kavga etti Antalya'da 4 kadın tramvay yolunda kavga etti
21:09 İsviçre Euro 2024’ün ilk çeyrek finalisti oldu İsviçre Euro 2024'ün ilk çeyrek finalisti oldu
21:01 Takla atarak akaryakıt istasyonuna giren otomobil tam pompaya çarpacakken durdu Takla atarak akaryakıt istasyonuna giren otomobil tam pompaya çarpacakken durdu
19:45 Vatandaşa “Asgari ücret yeterli mi“ diye soruldu Verilen yanıt hükümeti düşündürecek Vatandaşa "Asgari ücret yeterli mi?" diye soruldu! Verilen yanıt hükümeti düşündürecek
18:18 Eski Yunanistan Başbakanı Çipras’tan, İstanbul’daki üniversite mezuniyet töreninde Türkçe çağrı Eski Yunanistan Başbakanı Çipras'tan, İstanbul'daki üniversite mezuniyet töreninde Türkçe çağrı
17:44 İmamoğlu, CHP’lileri 1930 yılındaki fotoğrafla uyardı: Çekidüzen vermek zorundayız İmamoğlu, CHP'lileri 1930 yılındaki fotoğrafla uyardı: Çekidüzen vermek zorundayız
17:13 Paralarını alamayan işçiler inşaatın malzemelerini aşağı attı Paralarını alamayan işçiler inşaatın malzemelerini aşağı attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2024 04:51:31. #1.11#
SON DAKİKA: Gürcistan Teknik Direktörü Sagnol: İspanya Harika Oyunculara Sahip - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement