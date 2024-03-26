Gürcistan, Yunanistan\'ı eleyerek Türkiye\'nin son rakibi oldu

A Milli Futbol Takımı'nın Avrupa Şampiyonası'ndaki (EURO 2024) son rakibi Yunanistan'ı eleyen Gürcistan oldu.
Türkiye'nin Avrupa Şampiyonası F Grubu'ndaki son rakibi de belli oldu. 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri C Yolu Play-Off finalinde Gürcistan ile Yunanistan karşı karşıya geldi. Gürcistan'ın 45. dakikadan itibaren 10 kişi mücadele ettiği maçın normal süresi ve uzatma devresi golsüz eşitlikle sona erdi. Ardından penaltı atışlarına geçildi. Penaltı atışları sonucu Yunanistan'a karşı 4-2 üstünlük kuran Gürcistan adını Avrupa Şampiyonası'na yazdırdı. Böylece Türkiye'nin son rakibi de Gürcistan oldu.
Ay-yıldızlılar gruptaki ilk maçında 18 Haziran Salı günü Gürcistan ile karşı karşıya gelecek.
Avrupa Şampiyonası Grupları şöyle:
A Grubu: Almanya, İskoçya, Macaristan, İsviçre
B Grubu: İspanya, Hırvatistan, İtalya, Arnavutluk
C Grubu: Slovenya, Danimarka, Sırbistan, İngiltere
D Grubu: A yolu play-off galibi, Hollanda, Avusturya, Fransa
E Grubu: Belçika, Slovakya, Romanya, B yolu play-off galibi
F Grubu: TÜRKİYE, Gürcistan, Portekiz, Çekya - İSTANBUL
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A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, dört gün önce Macaristan ile oynanan hazırlık maçının 11'inden 9 değişiklik yaparak Avusturya karşısına çıktı. Arda Güler milli takımda ikinci kez 11'de başlarken, Merih Demiral 5 maç sonra 11'e döndü. Türk taraftarlar da maça yoğun ilgi gösterdi.
A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası hazırlıkları kapsamında deplasmanda Avusturya ile karşılaştı. Maçın ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.
A Milli Futbol Takımı, Avusturya ile oynadığı hazırlık maçında teknik direktör Vincenzo Montella tarafından Macaristan maçına göre 9 değişiklikle ilk 11'e çıktı. Arda Güler ve Kenan Yıldız da ilk 11'de şans buldu. Türk taraftarlar da Avusturya'da milli takıma büyük destek verdi.
EURO 2024'te F Grubu'nda Portekiz ve Çekya'ya aynı grupta yer alan A Milli Takım'ın son rakibi Play-Off'tan geldi. Yunanistan'ı penaltı atışlarında 4-2 yenen Gürcistan, EURO 2024 biletini kaptı. F Grubu'nda mücadele edecek olan Gürcistan, Türkiye'ye rakip oldu.
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