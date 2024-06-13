Gürcistanlı Futbolcu Khvicha Kvaratskhelia: 'Türkiye Maçında Bir Bütün Olacağız' - Son Dakika
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Gürcistanlı Futbolcu Khvicha Kvaratskhelia: 'Türkiye Maçında Bir Bütün Olacağız'

Gürcistan Milli Takımı'nın yıldız oyuncusu Khvicha Kvaratskhelia, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Türkiye ile karşılaşacakları F Grubu ilk maçı öncesinde ülkece bir bütün olacaklarını belirtti. Kvaratskhelia, galip gelerek turnuvaya iyi bir başlangıç yapmak istediklerini söyledi. Gürcistan'ın tarihinde ilk kez Avrupa Şampiyonası'na katılacak olmanın her Gürcü vatandaşının hayali olduğunu vurgulayan Kvaratskhelia, Türkiye maçına tamamen odaklandıklarını ve hedeflerine ulaşmak için ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti. Ayrıca, takım kimyasının üst düzeyde olduğunu ve birlikte büyük bir takım haline geldiklerini belirten Kvaratskhelia, EURO 2024'te oynamanın kendisi için büyük bir mutluluk olduğunu dile getirdi.

13.06.2024 12:50
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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) Türkiye ile karşılaşacakları F Grubu ilk maçı sırasında ülkece bir bütün olacaklarını belirten Gürcistan'ın yıldız oyuncusu Khvicha Kvaratskhelia, galip gelerek turnuvaya iyi başlangıç yapmak istediklerini söyledi.

İtalya ekibi Napoli'de forma giyen 23 yaşındaki kanat oyuncusu Kvaratskhelia, UEFA'nın internet sitesine verdiği röportajda, Gürcistan Milli Takımı'nın tarihinde ilk kez mücadele edeceği Avrupa Şampiyonası'na dair açıklamada bulundu.

Şampiyonada yer almalarının her Gürcü vatandaşının hayali olduğunu ve bunu başardıkları için memnuniyet duyduklarını vurgulayan Kvaratskhelia, "Buraya sadece katılmak için gelmedik; EURO 2024'e damgamızı vurarak tarihe yeni bir sayfa eklemek istiyoruz. Tamamen turnuvaya odaklanmış durumdayız. Gürcistan'da herkes ilk maçımızı bekliyor. Duygu yüklüyüz. En önemli maç olarak gördüğümüz Türkiye karşılaşmasına elimizden geldiğince hazırlanıyoruz. Çünkü başladığımız ruh haliyle yola devam edeceğiz. 18 Haziran'da Gürcistan'ı bir bütün olarak göreceğiz ve kazanmaya çalışacağız. Umarım müsabaka lehimize sonuçlanır ve hedefimize ulaşırız. Her takım gibi ilk hedefimiz grup aşamasını geçmek ve bunu başarmak için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.

"Herkesle savaşabilecek büyük bir takım haline geldik"

Takım kimyasının üst düzeyde olduğunu ifade eden Kvaratskhelia, "Tecrübeli ve genç oyunculardan oluşan bir kadroya sahibiz. Herkesle savaşabilecek büyük bir takım haline geldik. Guram Kashia, gerçek bir kaptan. Bize liderlik ediyor ve gerçek bir kaptanın saha içi ve dışında yapması gereken her şeyi yapıyor. Genç oyuncuları her gün sıkı çalışmaları konusunda uyarıyor." değerlendirmesinde bulundu.

EURO 2024'te oynamanın kendisi için büyük mutluluk olacağını aktaran Kvaratskhelia, "Takımdaki rolüm gereği çok büyük bir sorumluluğum var ve çalışmalarım takdir edildiğinde minnettar oluyorum. Ülkenin en iyi oyuncusu olabilecek pek çok Gürcü futbolcu var ama biz bir takım olmaya çalışıyoruz ve bireysel başarı şu anda bizim için daha az önemli. Turnuvada hayatımızın kalanında unutamayacağımız anlar ve duygular yaşayacağız." diye konuştu.

Türkiye ile Gürcistan, F Grubu ilk maçında 18 Haziran Salı günü (TSİ) 18.00'de Almanya'nın Dortmund kentindeki BVB Stadı'nda karşılaşacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Gürcistanlı Futbolcu Khvicha Kvaratskhelia: 'Türkiye Maçında Bir Bütün Olacağız' - Son Dakika

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