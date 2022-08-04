- FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri'nde mücadele eden ve FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası'na katılacak olan A Milli Erkek Basketbol Takımı 'nın Bormio'daki kampı sürüyor.

Kaynak: DHA

Şeref Eroğlu, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › 4 Ağustos Perşembe Spor Gündemi - Son Dakika

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