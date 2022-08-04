4 Ağustos Perşembe Spor Gündemi - Son Dakika
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4 Ağustos Perşembe Spor Gündemi

04.08.2022 09:59
4 Ağustos Perşembe Spor Gündemi

Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu'ndan grekoromen sporculara övgü: Bu takımdan 4-5 Dünya şampiyonu çıksa şaşırmam!UEFA AVRUPA LİGİ 3. ÖN ELEME TURU20.00 Fenerbahçe - SlovackoUEFA AVRUPA KONFERANS LİGİ 3. ÖN ELEME TURU21.00 Vaduz - Konyaspor21.45 Breidablik - BaşakşehirBEŞİKTAŞ11.

Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu'ndan grekoromen sporculara övgü: Bu takımdan 4-5 Dünya şampiyonu çıksa şaşırmam!

UEFA AVRUPA LİGİ 3. ÖN ELEME TURU

20.00 Fenerbahçe - Slovacko

UEFA AVRUPA KONFERANS LİGİ 3. ÖN ELEME TURU

21.00 Vaduz - Konyaspor21.45 Breidablik - Başakşehir

BEŞİKTAŞ11.00 Siyah-beyazlılar, Kayserispor maçının hazırlıklarına devam edecek.13.00 Başkan Ahmet Nur Çebi, Nevzat Demir Tesisleri'nde basınla yemekli bir sohbet toplantısı gerçekleştirecek.

GALATASARAYSarı-kırmızılılar, Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasının çalışmalarını sürdürecek.

BASKETBOLU18 Avrupa Basketbol Şampiyonası Çeyrek Final

20.30 Türkiye - Litvanya

- FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri'nde mücadele eden ve FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası'na katılacak olan A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Bormio'daki kampı sürüyor.


YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Şeref Eroğlu, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 4 Ağustos Perşembe Spor Gündemi - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: 4 Ağustos Perşembe Spor Gündemi - Son Dakika
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