Güreş Milli Takımı\'na Eşlik Eden Kahramanlar

15.04.2026 11:27
A Milli Takım ve 23 Yaş Altı Güreş Milli Takımı, şampiyonalar için sağlık ve beslenme desteği alıyor.

Serbest Güreş A Milli Takımı ile 23 Yaş Altı Güreş Milli Takımı'nın Avrupa ve dünya şampiyonalarına hazırlanmasında antrenörlerinin yanı sıra doktor, masör, diyetisyen ve fizyoterapistler de özveriyle görev yapıyor.

Serbest Güreş A Milli Takımı, 20-26 Nisan tarihlerinde Arnavutluk'un başkenti Tiran'da gerçekleştirilecek Büyükler Avrupa Şampiyonası, 23 Yaş Altı Güreş Milli Takımı da ekim ayında ABD'de yapılacak 23 Yaş Altı Dünya Şampiyonası için hazırlıklarını sürdürüyor.

Sporcuların her türlü sağlık sorunu ve beslenme düzenlemesinde doktor Sait Greev, diyetisyen İslam Şimşek, masörler Osman Köse ve Mehmet Kırbıyık ile fizyoterapist Süleyman Akkaya görev alıyor.

Milli takımın diyetisyeni İslam Şimşek, AA muhabirine, teknik direktörleri, antrenörler, doktor, masör ve fizyoterapistle çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Türkiye'de güreşin son derece başarılı olduğunu dile getiren Şimşek, "Büyük bir federasyonla çalışıyoruz. Bu destek için federasyon başkanımız Taha Akgül'e de teşekkür etmek istiyorum." dedi.

Şimşek, beslenme uzmanı olarak sporcuların performansını en üst düzeye çıkarabilmek için gayret gösterdiklerini vurgulayarak, "Antrenman performansını koruyabilmek ve toparlanma sürecini en hızlı şekilde yürütebilmek için makro ve mikro besin ögeleriyle desteklemeye çalışıyoruz. Karbonhidrat, protein ve yağın yanı sıra vitamin ve minerallerle sporcularımızı desteklemeye çalışıyoruz. Antrenman öncesi, antrenman arası ve sonrasında hazırladığımız içeceklerle sporcularımızın beslenmesini en iyi şekilde desteklemeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Sporcuların kilo kontrolünün önem taşıdığına işaret eden Şimşek, "Kilolarını ayarlamaya yönelik çalışmalar yapıyoruz. Boks, bir sıklet sporudur. Bu nedenle kiloyu ayarlarken sporcularımızın performansını düşürmeden en iyi şekilde maçlara hazırlamaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Masör Osman Köse ise sporcuların hem antrenman hem de maç sırasında sakatlanmaması için uğraş verdiklerine dikkati çekerek, "Sporcuların antrenman öncesi ısınmasını, sonrasında açma germe ve masajını yapıyoruz. Doktorumuz ve fizyoterapistimiz dahilinde sakatlık durumunda sporculara buz uygulaması yapıyoruz. Önümüzde Avrupa Şampiyonası var. Sporcularımızı en iyi şekilde hazırlıyoruz." açıklamasını yaptı.

"Onlar bizim görünmeyen, gizli kahramanlarımız"

Serbest Güreş A Milli Takımı Teknik Direktörü Soner Demirtaş ise Türkiye'ye yeni başarılar getirmek için mücadele ettiklerini söyledi.

Güreşin sadece minderden ibaret olmadığının altını çizen Demirtaş, "Bizleri izleyenler sadece mindere çıkan sporcuları ve hocaları görüyor, 6 dakikayı izliyor ama bunun öncesi, hazırlık dönemi var. Antrenman, beslenme, sağlık süreci var." değerlendirmesinde bulundu.

Masörler, fizyoterapist, doktor ve diyetisyenin minderde başarı elde edilmesi için her zaman yanlarında olduğunu anlatan Demirtaş, şunları kaydetti:

"Sporcuların beslenmesinden kilo ayarlanmasına, sağlığından ilk yardımına kadar her anlamda yanımızdalar. Onlar bizim görünmeyen, gizli kahramanlarımız. Maçlarda sadece sporcu ve antrenörlerimizi görüyor bizi destekleyenler ama onlar da hep bizimle. Onlar dünya ve Avrupa şampiyonaları, Türkiye şampiyonaları ve tüm turnuvalarda bizim yanımızda. Çok büyük emekleri var. Biz bir ekibiz. Bu ekipte sadece antrenör, teknik direktör ve sporcu yok. Doktor, diyetisyen, masör ve fizyoterapistiyle hepimiz ekibiz. Türk Milli Takımı'nın başarısı için hep birlikte çalışıyoruz."

Kaynak: AA

Küçük Çağla entübe edildi, şehir alarma geçti: Virüs 6 saatte tüm vücudu ele geçirdi Küçük Çağla entübe edildi, şehir alarma geçti: Virüs 6 saatte tüm vücudu ele geçirdi
Saran’dan sözünü kesen taraftarlara: Bak bir daha almam sizi maçlara, bir durun lan Saran'dan sözünü kesen taraftarlara: Bak bir daha almam sizi maçlara, bir durun lan
Bensu Soral’dan evlilik teklifi itirafı: Diz çökünce dans ediyoruz sandım Bensu Soral’dan evlilik teklifi itirafı: Diz çökünce dans ediyoruz sandım
Türkiye’nin en zengini değişti Murat Ülker zirveyi kaptırdı Türkiye'nin en zengini değişti! Murat Ülker zirveyi kaptırdı
Gülistan Doku soruşturmasında korkunç iddia: Cesedin yeri defalarca değiştirildi Gülistan Doku soruşturmasında korkunç iddia: Cesedin yeri defalarca değiştirildi
Bir anlık dalgınlığı 100 euroya mal oldu Her yerde bu adamı arıyor Bir anlık dalgınlığı 100 euroya mal oldu! Her yerde bu adamı arıyor

12:37
Yasa dışı bahis ve sanal kumarla mücadelede 81 ile genelge Bakan Gürlek’ten “Sonuna kadar gidilsin“ talimatı
Yasa dışı bahis ve sanal kumarla mücadelede 81 ile genelge! Bakan Gürlek'ten "Sonuna kadar gidilsin" talimatı
12:08
Bakan Uraloğlu: Hürmüz Boğazı’ndaki 3 Türk gemisini çıkardık, 4 tanesinin çıkma talebi yok
Bakan Uraloğlu: Hürmüz Boğazı'ndaki 3 Türk gemisini çıkardık, 4 tanesinin çıkma talebi yok
11:40
Pezeşkiyan: Diyaloğa hazırız ancak teslim olmayız
Pezeşkiyan: Diyaloğa hazırız ancak teslim olmayız
11:33
Huzur Partisi’nin Karlıova ilçe başkanı olay oldu
Huzur Partisi'nin Karlıova ilçe başkanı olay oldu
11:29
Gülistan Doku dosyasında şok polis detayı Sim kart ve para trafiği ortaya çıktı
Gülistan Doku dosyasında şok polis detayı! Sim kart ve para trafiği ortaya çıktı
10:36
Vatandaş rahatsızdı Araç muayene sisteminde köklü değişiklik
Vatandaş rahatsızdı! Araç muayene sisteminde köklü değişiklik
