Güreşte Türkiye 3.'sü Elazığ'dan - Son Dakika
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Güreşte Türkiye 3.'sü Elazığ'dan

04.03.2022 17:14
Güreşte Türkiye 3.'sü Elazığ'dan

Yozgat'ta yapılan B Gençler Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası'nda Elazığlı sporcu Yunus Emre Canpolat, 60 kiloda Türkiye 3.'sü oldu.

Yozgat'ta yapılan B Gençler Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası'nda Elazığlı sporcu Yunus Emre Canpolat, 60 kiloda Türkiye 3.'sü oldu.

Yozgat'ta 02-06 Mart tarihleri arasında yapılan Okul Sporları B Gençler Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası'nda Elazığ TEİAŞ Gençlik Spor Kulübü sporcusu Yunus Emre Canpolat, 60 kiloda Türkiye 3.'sü oldu. Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren, alınan başarıdan dolayı genç sporcu ve antrenörleri İlyas Peker ile Mehmet Peker'i tebrik etti. - ELAZIĞ

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Türkiye, Yozgat, Elazığ, Güreş, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Güreşte Türkiye 3.'sü Elazığ'dan - Son Dakika


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