 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Gürsu Belediyesi'nden Kumlukalan Mahallesi'ne yeni halı saha - Son Dakika
Üye Girişi

Gürsu Belediyesi'nden Kumlukalan Mahallesi'ne yeni halı saha

Gürsu Belediyesi tarafından yapılan yatırımlar kapsamında Kumlukalan Mahallesi'nde bulunan halı saha törenle hizmete açıldı. Türk Standartları Enstitüsü ve Türkiye Futbol Federasyonu standartlarına uygun olarak inşa edilen tesis, bölgedeki spor ihtiyaçlarını karşılayacak. Gürsu Belediyesi'nin spor alanında gerçekleştirdiği 28 yatırımdan biri olan halı saha, Belediye Başkanı Mustafa Işık'ın döneminde yapılan hizmetler arasında yer alıyor.

Gürsu Belediyesi\'nden Kumlukalan Mahallesi\'ne yeni halı saha
19.12.2023 - 09:37,
Abone Ol

Gürsu Belediyesi'nce spor alanında yapılan yatırımlar çerçevesinde Kumlukalan Mahallesi halı sahası düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Toplamda 2 dönümlük araziyi kapsayan tesis, Türk Standartları Enstitüsü ve Türkiye Futbol Federasyonu standartlarına uygun şekilde inşa edildi. Dört bölümden oluşan soyunma odaları ile hem Kumlukalan'ın hem de civar mahallelerin spor ihtiyacını karşılayacak olan tesis, Gürsu Belediyesi'nin Belediye Başkanı Mustafa Işık döneminde yaptığı 28 spor yatırımından sadece biri olarak dikkat çekiyor.

Törende konuşan Belediye Başkanı Mustafa Işık, " Kumlukalan Mahalle'mize bin 500 metrekare tretuar, kahve ve bahçe düzenlemesi, Osmanlı Çeşmesi, cadde ve sokak düzenlemesi, halı saha ve soyunma odası çevre düzenlemesi, bahçe yollarına freze serimi gibi birçok hizmeti getirdik. Gürsu'ya ise 28 spor yatırımı yaptık. Totalde bu hizmetlerimiz 180 milyon TL'yi geçti. Gürsu'yu Sporun ve Sporcunun Kenti yapacağız demiştik, hedefimize ulaştık" dedi.

Açılış kurdelesinin sporcu çocuklarla beraber kesildiği törene, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Fethi Yıldız, AK Parti İlçe Başkanı Erkan Şekeroğlu, MHP Gürsu İlçe Başkanı Tahir Akdağ, İlçe Gençlik Spor Müdürü Mümin Ceylan, siyasi parti temsilcileri, meclis üyeleri, muhtarlar, sporcular ve ilçe halkı katıldı. - BURSA

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Türk Standartları Enstitüsü, Türkiye Futbol Federasyonu, Gürsu, Spor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Gürsu Belediyesi'nden Kumlukalan Mahallesi'ne yeni halı saha - Son Dakika


09:35
Naci Görür'den Gümüşhane'yi 22 saat arayla vuran depremlerle ilgili açıklama: Küçük ama stres yükleyebilir Naci Görür'den Gümüşhane'yi 22 saat arayla vuran depremlerle ilgili açıklama: Küçük ama stres yükleyebilir
09:35
Konut fiyatları düşünce uzmanlardan vatandaşlara uyarı geldi: Şimdi alım zamanı, krizi fırsata çevirin Konut fiyatları düşünce uzmanlardan vatandaşlara uyarı geldi: Şimdi alım zamanı, krizi fırsata çevirin
09:31
Reynmen ve Mabel Matiz'in ödül protestosuna Kemal Doğulu'dan sert tepki: Hayırdır, yemezler Reynmen ve Mabel Matiz'in ödül protestosuna Kemal Doğulu'dan sert tepki: Hayırdır, yemezler
09:17
İzlanda'da büyük panik! Haftalardır süren depremlerin ardından yanardağ patladı İzlanda'da büyük panik! Haftalardır süren depremlerin ardından yanardağ patladı
09:00
Burak Deniz, Nilperi Şahinkaya'nın açtığı darp ve tehdit davasından beraat etti Burak Deniz, Nilperi Şahinkaya'nın açtığı darp ve tehdit davasından beraat etti
08:31
İsrail'den Gazze'ye bir saldırı daha: En az 25 Filistinli öldürüldü İsrail'den Gazze'ye bir saldırı daha: En az 25 Filistinli öldürüldü
08:12
2'si kırmızı bültenle, 1'i acil yakalama mesajı ile aranan 3 suç örgütü lideri yakalandı 2'si kırmızı bültenle, 1'i acil yakalama mesajı ile aranan 3 suç örgütü lideri yakalandı
08:09
GQ Men of the Year 2023'te ödül alan Burak Özçivit, Gazze'de yaşanan katliama tepki gösterdi GQ Men of the Year 2023'te ödül alan Burak Özçivit, Gazze'de yaşanan katliama tepki gösterdi

Son Dakika
09:35 Naci Görür'den Gümüşhane'yi 22 saat arayla vuran depremlerle ilgili açıklama: Küçük ama stres yükleyebilir
09:35 Konut fiyatları düşünce uzmanlardan vatandaşlara uyarı geldi: Şimdi alım zamanı, krizi fırsata çevirin
09:31 Reynmen ve Mabel Matiz'in ödül protestosuna Kemal Doğulu'dan sert tepki: Hayırdır, yemezler
09:17 İzlanda'da büyük panik! Haftalardır süren depremlerin ardından yanardağ patladı
09:00 Burak Deniz, Nilperi Şahinkaya'nın açtığı darp ve tehdit davasından beraat etti
08:31 İsrail'den Gazze'ye bir saldırı daha: En az 25 Filistinli öldürüldü
08:12 2'si kırmızı bültenle, 1'i acil yakalama mesajı ile aranan 3 suç örgütü lideri yakalandı
08:09 GQ Men of the Year 2023'te ödül alan Burak Özçivit, Gazze'de yaşanan katliama tepki gösterdi
07:32 Çin'de 6,2 büyüklüğünde deprem! 111 kişi yaşamını yitirdi, 220 kişi yaralandı
00:50 İYİ Parti'den istifa eden İbrahim Özkan'a canlı yayın sırasında protesto: Teşkilat burada satılmışlar nerede?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2023 09:44:06. #1.11#
SON DAKİKA: Gürsu Belediyesi'nden Kumlukalan Mahallesi'ne yeni halı saha - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement