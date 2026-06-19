Gustavo Alfaro: Paraguay Tüm Gücünü Ortaya Koyacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gustavo Alfaro: Paraguay Tüm Gücünü Ortaya Koyacak

19.06.2026 03:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Paraguay Teknik Direktörü Alfaro, Türkiye maçı öncesi gruptan çıkmak için mücadele edeceklerini belirtti.

PARAGUAY Teknik Direktörü Gustavo Alfaro, "Türk takımında çok genç yetenekler var. Ama gücümüzü her zaman gösterdiğimiz gibi yine göstereceğiz. Milli takımımız gruptan çıkabilmek için tüm gücünü ortaya koyacak" dedi.

Paraguay, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ikinci maçında 20 Haziran Cumartesi günü TSİ 06.00'da San Francisco'daki Bay Area Stadyumu'nda Türkiye ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma öncesi düzenlenen basın toplantısında Paraguay Teknik Direktörü Gustavo Alfaro açıklamalarda bulundu. Ellerinden gelen her şeyi yapacaklarına değinen Alfaro, "Bu sonucun pek çok sebebi vardı, tek bir saniyede duramıyorsunuz, bu öyle bir turnuva. Moralinizi kaybedemezsiniz, kendinize acıyamazsınız, önünüzde aşmanız gereken sorunlar var. Her zaman futbolculara şunu söylüyorum; endişeli olmak yerine meşgul olun, üzerinize düşen görevler nelerdir maç esnasında. Birçok şey yolunda gitmedi. Duygular, duygusal açıdan çok yükseldi. Verilere baktığınız zaman sebeplerini görebiliyorsunuz. Onun için yarınki maçın farklı olacağını düşünüyorum. Hem Türkiye hem bizim takımımız için hayati bir maç. Çünkü Dünya Kupası'ndayız. Kendinize acımakla vakit kaybedemezsiniz. Yeni sayfaya geçmeliyiz, bunu sonlandırmalıyız. Gözlem yapabileceğimiz çok konu var. Hızdan, kondisyondan bahsediyoruz, her bir maç için anahtar noktada konular var. Çok sıkı çalıştık, futbolcularımı iki gün önce tebrik ettim, yarın sahada bu antrenmanların çok iyi sonuç vereceğini düşünüyorum. Çok zor bir maç olacak, İspanya ile aynı grup aşamasındaydılar, Türkiye'nin 13, İspanya'nın 16 puanı vardı. Son maçta berabere kaldılar. Türk takımında çok genç yetenekler var. Ama gücümüzü her zaman gösterdiğimiz gibi yine göstereceğiz. Milli takımımız gruptan çıkabilmek için tüm gücünü ortaya koyacak" diye konuştu.

'DNA'MIZA UYGUN BİR OYUN OYNAYACAĞIZ'

Farklı bir oyun ortaya koyacaklarını söyleyen Gustavo Alfaro, "Farklı bir maç olacak. Avustralya mükemmel bir maç oynadı, biz de rakibimiz karşısına mükemmel olarak çıkacağız. Türkiye orta sahasında rakamları çok artırdı ama iki uzun pas sonrasında durum değişti ve farklı bir denge ortaya çıktı. Bu nedenle futbol çok güzel. Türkiye hakimiyet elde etti ama Avustralyalılar bütün alanları kapattılar, işin hücum ve defans kısmında bir önceki maçtaki durum bir sonraki maçta hayata geçmeyebilir. Bu nedenle futbol çok dinamik ve öngörülmesi çok zor bir spor. Bir maçı oynamadan asla kazanacağınızı bilemezsiniz, bu yarınki maç için de geçerli. Biz Avustralya'dan daha farlı bir oyun oynayacağız, savunmamız her zaman güçlüdür ama birdenbire geçen maçta ortaya farklı durumlar çıktı. DNA'mıza uygun bir oyun oynayacağız. Anları yönetemezseniz, rakip takım bunun bedelini ödetiyor" dedi.

'FUTBOLDA ÖZGÜRCE FİKRİNİ İFADE ETMEK ÇOK DEĞERLİ'

Futbolcularla arasında yakın bir ilişkinin olduğunu dile getiren 63 yaşındaki tecrübeli teknik adam, "İnce bir ayar yapmamız gerekiyor. Kaybettik, yenildik ama ondan sonra yeniden ayağa kalkmamız gerekti. Aksi halde sürekli yas halinde olursunuz. Futbolcularla aramdaki ilişki bu kadar yakın, birlikte çalıştığımız ekip üyelerine yakınım, bu bana özgürlük alanı veriyor. Rahatça konuşup futbolda özgürce fikrini ifade etmek çok değerli. Bu sadece elde ettiğiniz zaferlerle değil, tecrübeyle de bağlantılı. Durumu buna göre incelemelisiniz. Sorumluluğumuz çok yüksek, bunu kabul ediyoruz. Bu ortamı muhafaza etmeli ve korumalıyız" ifadelerinde bulundu.

'ABD MAÇI GURURUMUZU İNCİTTİ'

Paraguay Teknik Direktörü Gustavo Alfaro, sözlerini ise şöyle noktaladı:

"Sonuçta her şey bir gurur meselesi. ABD maçı gururumuzu incitti. Oyuncularıma yüzde 100 güveniyorum. Onların ne şekilde tepki verdiğini görüyorum. Çok zor zamanlardan geçtik. 16 yıl sonra Dünya Kupası'na geldik, sonuç elde etmek için buradayız, eğer elde edemezsek buradan öğrendiklerimizle bir sonraki Dünya Kupası'na gelmeye çalışacağız."

MATIAS GALARZA: ÜLKEM İÇİN TÜM GÜCÜMLE PERFORMANSIMI ORTAYA KOYACAĞIM

Dünyadaki en güzel senaryonun içinde olduklarının altını çizen Matias Galarza ise, "Ülkem için bütün benliğimle, tüm gücümle performansımı ortaya koyacağım. Gururluyum, mutluyum, kilitlendim önümüzdeki maça. Futbolcuları düşünüyorum. Kime karşı oynuyoruz, Messi'ye karşı da geçmişte maçlarda oynadık. En iyi futbolculara karşı oynadık. Türk Milli Takımı'nın bireysel olarak çok güçlü isimleri var. Hazırlıklıyız, kendimize güveniyoruz, duygumuz bu. Paraguay Milli Takımı'nın en iyi oyununu ortaya koymaya çalışacağız" dedi.

Kaynak: DHA

Basın Toplantısı, Teknik Direktör, Paraguay, Türkiye, Futbol, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gustavo Alfaro: Paraguay Tüm Gücünü Ortaya Koyacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Direksiyon başında kalp krizi geçirdi Kaza sonrası acı haber geldi Direksiyon başında kalp krizi geçirdi! Kaza sonrası acı haber geldi
Dünyada yalnızca İsrail’in tanıdığı ülke Askeri üs sözü verdiler Dünyada yalnızca İsrail'in tanıdığı ülke! Askeri üs sözü verdiler
İletişim Başkanlığı’ndan “Yeşil pasaportla seyahat dönemi bitti“ iddiasına yalanlama İletişim Başkanlığı'ndan "Yeşil pasaportla seyahat dönemi bitti" iddiasına yalanlama
Malatya’da 57 yaşındaki adam arkadaşının evinde ölü bulundu Malatya'da 57 yaşındaki adam arkadaşının evinde ölü bulundu
6 gollü düelloda kazanan İngiltere 6 gollü düelloda kazanan İngiltere
Trump ve Pezeşkiyan imzaları attı İşte mutabakat metninde yer alan 14 madde Trump ve Pezeşkiyan imzaları attı! İşte mutabakat metninde yer alan 14 madde
Devrilen motosikletten düşen genç yaralandı, annesi yanından ayrılmadı Devrilen motosikletten düşen genç yaralandı, annesi yanından ayrılmadı

03:06
6 gol, 2 kırmızı kartlı maçın önüne geçen sakatlık Korku dolu anlar yaşandı
6 gol, 2 kırmızı kartlı maçın önüne geçen sakatlık! Korku dolu anlar yaşandı
00:13
CHP’de İzmir depremi Tire Belediye Başkanı da istifa etti
CHP'de İzmir depremi! Tire Belediye Başkanı da istifa etti
00:04
ABD’deki Times Meydanı’nda silahlı saldırı
ABD'deki Times Meydanı'nda silahlı saldırı
00:04
İnanılmaz İsviçre-Bosna Hersek karşılaşmasının son 15 dakikasında gol yağmuru
İnanılmaz! İsviçre-Bosna Hersek karşılaşmasının son 15 dakikasında gol yağmuru
23:51
Aykut Kocaman, Fenerbahçe teknik direktörü olamayacağını bakın nereden öğrenmiş
Aykut Kocaman, Fenerbahçe teknik direktörü olamayacağını bakın nereden öğrenmiş
23:19
Uyuşturucu test sonucu pozitif çıkan Kenan Doğulu’dan ilk açıklama
Uyuşturucu test sonucu pozitif çıkan Kenan Doğulu'dan ilk açıklama
22:58
ABD Başkan Yardımcısı Vance: İsrail, İran’ı Libya’ya dönüştürmek istiyor
ABD Başkan Yardımcısı Vance: İsrail, İran'ı Libya'ya dönüştürmek istiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.06.2026 04:30:48. #7.12#
SON DAKİKA: Gustavo Alfaro: Paraguay Tüm Gücünü Ortaya Koyacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.