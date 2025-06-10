Bir dönem Süper Lig devi Beşiktaş'ta1 sezon forma giyen ve ayrılışının ardından emekliliğe ayrılan Guti Hernandez'den sürpriz bir çıkış geldi.
Teknik adamlık kariyerine 2013 yılında başlayan ve son olarak İspanyol ekibi Almeria'da teknik direktörlük yapan Guti Hernandez, adı Galatasaray'la anılan Barcelona'nın file bekçisi Marc-Andre ter Stegen'le ilgili konuştu. Katıldığı bir programda kendisine sorulan "Ter Stegen'e Galatasaray'a gitmesini önerir misin?" sorusunu yanıtlayan Guti, "Hayır çünkü orası benim takımım değil."dedi.
Programın bu kesiti sosyal medyada oldukça gündem olurken Guti Hernandez'in bu sözleri bazı kesimler tarafından hem tepki hem de destek gördü.
Son Dakika › Spor › Guti'den dünyaca ünlü yıldıza mesaj: Galatasaray'a gitme - Son Dakika
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