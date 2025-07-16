Güven Yalçın Süper Lig\'e geri döndü

Süper Lig'in iddialı ekiplerinden biri olan Corendon Alanyaspor, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Akdeniz ekibi, son olarak İtalya Serie A takımlarından Genoa'da forma giyen 26 yaşındaki forvet oyuncusu Güven Yalçın'ı renklerine bağladı.
Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Hoş geldin Güven Yalçın! Kulübümüz, İtalya'nın Genoa takımından Güven Yalçın ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Forvet mevkiinde görev yapan milli futbolcu Güven Yalçın'a takımımızda başarılar diliyoruz" denildi.
26 yaşındaki golcü oyuncu Güven Yalçın, daha önce Türkiye'de Beşiktaş ve Fatih Karagümrük takımlarında forma giymişti.
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