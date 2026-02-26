Güzelliğiyle büyüleyen taraftarın kim olduğu ortaya çıktı - Son Dakika
Güzelliğiyle büyüleyen taraftarın kim olduğu ortaya çıktı

Güzelliğiyle büyüleyen taraftarın kim olduğu ortaya çıktı
26.02.2026 14:17
Inter - Bodo/Glimt maçında ekranlara yansıyarak güzelliğiyle gündem olan taraftarın, Ebba Moberg isimli bir model olduğu ortaya çıktı.

Inter ile Bodo/Glimt arasında oynanan karşılaşmada ekranlara yansıyan bir taraftar, kısa sürede sosyal medyada gündem olmuştu. Güzelliğiyle dikkat çeken ismin kim olduğu merak konusu olmuştu.

MODEL OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Maç sırasında tribünlerden verilen görüntüler sonrası gündem olan taraftarın, Ebba Moberg isimli bir model olduğu ortaya çıktı. Görüntüler kısa sürede yayılırken, Moberg'in sosyal medya hesapları da yoğun ilgi gördü. Karşılaşmanın önüne geçen bu detay, futbolseverler arasında da geniş yankı uyandırdı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • kadirizm yıldırım kadirizm yıldırım:
    habere bak hele geniş yankı uyandırmış?? hadde leynnn ordan 2 0 Yanıtla
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
15:26
14:41
14:22
13:56
13:34
13:28
