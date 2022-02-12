GZT Giresunspor-Fenerbahçe maçının ardından Açıklaması

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında sahasında Fenerbahçe'ye 2-1 kaybeden GZT Giresunspor'un teknik direktörü Hakan Keleş, bugün Fenerbahçe'nin iyi oynayan oyuncularının çok, kendilerinin ise az olduğunu belirterek, "Biraz takım oyunundan uzaktık." dedi.

Keleş, karşılaşma sonrası düzenlediği basın toplantısında, maça iyi ve coşkulu başladıklarını söyledi.

İlk dakikada da golü bulduklarına işaret eden Keleş,"Ondan sonra girdiğimiz net pozisyonlar var. Onları değerlendirseydik daha farklı olabilirdi oyun." diye konuştu.

Yedikleri golün ardından moral ve motivasyonlarının düştüğünü vurgulayan Keleş, şunları kaydetti:

"Ondan sonra, 'çok etkili olduk' diyemem. Rakip alanda kaptırdığımız toplar kalemizde tehlike yarattı. Bugün Fenerbahçe'nin iyi oynayan oyuncuları çoktu, bizde azdı. Biraz takım oyunundan uzaktık. Rakibin istediği gibi oynadık. Onlar da etkili olunca sonucu değiştiremedik."

Keleş, 10 kişi kalmalarının yanı sıra Umut Nayir'in de sakatlanmasının oyunlarını olumsuz etkilediğine dikkati çekerek, "Kötü bir periyottan geçiyoruz. Önümüzde Kayseri maçı var. Orada istediğimiz sonucu alırız diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.