Ekrem İmamoğlu, Özkan Sümer'in Maçka'daki mezarını ziyaret etti

İBB tarafından düzenlemesi yapılan Sümer'in mezarı başındaki anmaya, İmamoğlu ile birlikte merhum Sümer'in ağabeyi Rasim Sümer, yakınları, CHP Trabzon milletvekili Ahmet Kaya, CHP PM üyesi Sevgi Kılıç, CHP Trabzon İl Başkanı Ömer Hacısalihoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ve Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç de katıldı. Sümer'in mezarına çiçekler bırakan heyet, ünlü spor insanını dualarla andı.

AİLEDEN TEŞEKKÜR

Sümer'e, pandemi nedeniyle kitlesel cenaze töreni düzenlenemediğini hatırlatan İmamoğlu, "Böyle bir program olunca ziyaret etmek istedim. Benim hayatım için değerli bir insan. Aynı zamanda Türk sporu, Türk futbolu ve Trabzonspor için çok değerli bir insan. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Büyük iz bırakarak aramızdan ayrılmıştır. Bilge kişiliğiyle anılarımızda taze kalacaktır. Benim açımdan çok değerli bir insandı" dedi. Sümer Ailesi adına konuşan Ali Kemal Sümer de "Böyle bir olayı meydana getiren bütün dostlarına, bütün büyüklerine, başta Başkanımız olmak üzere herkese teşekkür ederiz. Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.

TÜRK FUTBOL TARİHİNE GEÇTİ

Özkan Sümer, 1940 yılında Trabzon'un Maçka ilçesinde doğdu. Yolspor, Zonguldak Kömürspor'un ardından, 1967 yılında Trabzonspor'un kuruluşuyla birlikte bordo-mavili formayı giydi. 1978 yılında A Takım teknik direktörlüğü görevine getirildi. 1978-1979 sezonunda, Trabzonspor'daki ilk görevinde, lig ve Cumhurbaşkanlığı kupası şampiyonluğu sevincini yaşadı. Bordo-mavililer, Sümer yönetiminde, 1980-1981 sezonunda lig şampiyonluğuna uzandı. 2000 yılında yapılan olağan genel kurulda Trabzonspor Kulübü'nde başkanlığa seçildi. Sümer, Trabzonspor'da; futbolculuk, teknik direktörlük ve kulüp başkanlığı görevinde bulunan tek kişi olarak tarihe geçti. Trabzonspor ve Türk futboluna damga vuran Sümer, 21 Aralık 2020'de vefat etti.