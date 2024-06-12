Spor

Merkezefendi Belediyesi tarafından restore edilen Hacı Hızır Salih Efendi Konağı'nda resim, akıl ve zeka oyunları kurs kayıtları başladı. Başvurular 14 Haziran'a kadar devam edecek.

Denizli'ye ilk kez Merkezefendi Belediyesi'nce kazandırılan Aktif Yaş Alma Merkezi'nin üçüncüsü Hacı Hızır Salih Efendi Konağı'nda resim, akıl ve zeka oyunları kurslarına kayıtlar başladı. Başvurular Hacı Hızır Salih Efendi Konağı'ndan şahsen yapılacak. Konağın tarihi atmosferinde verilecek olan kurslara başvurular 14 Haziran Cuma gününe kadar devam edecek. Kayıt olmak isteyen vatandaşlar 444 8 662 numaralı çağrı merkezinden bilgi alabilecekler. - DENİZLİ