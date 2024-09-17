Hacıcaferoğlu, Yelken Federasyonu Başkanlığına Aday

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Gençlik ve Spor İstanbul eski İl Müdürü Prof. Dr. Burhanettin Hacıcaferoğlu, Türkiye Yelken Federasyonu başkanlığına aday oldu.

Türkiye Yelken Federasyonu Olağan Seçimli Genel Kurulu, 26 Kasım 2024 tarihinde gerçekleşecek. En son Gençlik ve Spor İstanbul eski İl Müdürü olarak görev alan Prof. Dr. Burhanettin Hacıcaferoğlu, yapılacak seçimde başkan adayı olduğunu açıkladı. 'Yeni Bir Döneme Yelken Açıyoruz' sloganı ile adaylığını duyuran Hacıcaferoğlu, "Kıymetli yelken ailesi federasyon başkanlığına aday olmaya karar verdiğimde yelkene emek verenlere, Türk yelkenciliği güçlü katkılar veren değerli isimlerle yelkenciliğimizin karşılaştığı zorlukları ve barındırdığı problemleri titizlikle değerlendirdik. İlk önceliğimiz yelkenciliği daha güçlü hale getirmek ve bu sporu ülkemizde daha yaygın, daha görünür ve daha başarılı kılmak olacak. Bu hiç şüphesiz uluslararası alanda başarıyı beraberinde getirecektir. Spor dünyası hızla değişiyor, bu değişime uyum sağlamak zorundayız. Bu süreçte kulüplerimiz ile yakın işbirliği yapmanın ve birlikte hareket etmenin yelkenciliği ileriye taşımak için en etkili yol olduğuna inanıyoruz. Kulüplerimizin katkılarına değer veren, modern ve dinamik bir federasyon yapısı oluşturmayı hedefliyoruz. Kulüp ve sporcu odaklı yepyeni bir döneme hep birlikte yelken açıyoruz" dedi. - İSTANBUL