Hacılar Erciyesspor, 12 Bingölspor'a mağlup oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Hacılar Erciyesspor, 12 Bingölspor'a mağlup oldu

Hacılar Erciyesspor, 12 Bingölspor\'a mağlup oldu

Bölgesel Amatör Lig 11. Grup'ta mücadele veren Hacılar Erciyesspor, sahasında 12 Bingölspor'a mağlup olmanın üzüntüsü içerisinde. Sarı Lacivertliler, kümede kalabilmek adına kalan 3 maçından 9 puan çıkarmayı hedefliyor.

25.04.2024 11:49  Güncelleme: 11:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bölgesel Amatör Lig 11. Grup'ta mücadele veren Hacılar Erciyesspor sahasında 12 Bingölspor'a mağlup olmanın üzüntüsü içerisinde. Sarı Lacivertliler, kümede kalabilmek adına kalan 3 maçından 9 puan çıkarmayı hedefliyor.

Bölgesel Amatör Lig 11. Grup'ta bulunan Hacılar Erciyesspor, sahasında 12 Bingölspor'a mağlup olmanın üzüntüsü içerisinde. Ligin tamamlanmasına sayılı haftalar kala aldığı bu yenilgi ile kümede kalma umutlarını azaltan sarı lacivertliler, kalan haftalarda puan kaybı yaşamadan galibiyetler almak istiyor. 12 Bingölspor maçı sonrasında Hacılar Erciyesspor Onursal Başkanı Bilal Özdoğan, kazanmak için çıktıkları maçta ummadıkları bir yenilgi aldıklarını söyledi. Özdoğan; "Kalan maçlarımızı kazanıp kümede yer almak istiyoruz" yorumunda bulundu. Hacılar Erciyesspor Futbol Şube Sorumlusu Halit Aysu da, "İşimizi zora soktuk. Kümede kalmak adına kalan tüm maçlarımızı kazanıp Develigücü'nün maç kaybetmesini bekleyeceğiz. umarım hedefimize ulaşırız" dedi.

Hacılar Erciyesspor Antrenörü Emin Altındağ, basit goller yemenin faturasını yenilgi ile ödediklerini söyleyerek, "Bize yakışmayan goller yedik. Bu pozisyonlardan ders çıkarıp bundan sonraki maçlarda bu hatalara düşmeden futbolumuzu oynamak ve 3 hafta sonra kümede kalmayı başaran taraf olmak istiyoruz" yorumunda bulundu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Hacılar, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Hacılar Erciyesspor, 12 Bingölspor'a mağlup oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:50 AK Partili meclis üyesi kendini yere atarak “bana saldırıyorlar“ diye bağırmaya başladı AK Partili meclis üyesi kendini yere atarak "bana saldırıyorlar" diye bağırmaya başladı
12:47 Gazze’de katliam devam ederken Hamas, silah bırakmak için şartlarını açıkladı Gazze'de katliam devam ederken Hamas, silah bırakmak için şartlarını açıkladı
11:02 Çorlu tren kazası davasında karar: TCDD Bölge Müdürü Nihat Aslan’a 15 yıl, bölge bakım müdürü Mümin Karasu’ya 17,5 yıl hapis cezası Çorlu tren kazası davasında karar: TCDD Bölge Müdürü Nihat Aslan'a 15 yıl, bölge bakım müdürü Mümin Karasu'ya 17,5 yıl hapis cezası
10:43 Banu Parlak’ın güzellik merkezine yönelik saldırı davası başladı Dilan Polat, duruşmada kızını görünce ağladı Banu Parlak'ın güzellik merkezine yönelik saldırı davası başladı! Dilan Polat, duruşmada kızını görünce ağladı
12:23 Fenerbahçe taraftarını isyan ettiren futbolcu gittiği takımda da aynı Fenerbahçe taraftarını isyan ettiren futbolcu gittiği takımda da aynı
11:54 Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini Volkan Bayarslan yönetecek Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini Volkan Bayarslan yönetecek
11:45 Cezaevinde açlık grevine başlayan Nihal Candan, 37 kiloya düştü Cezaevinde açlık grevine başlayan Nihal Candan, 37 kiloya düştü
11:42 23 Nisan gösterileri sırasında öğretmene veli saldırısı 23 Nisan gösterileri sırasında öğretmene veli saldırısı
11:29 Kayıp Korhan Berzeg’den yeni bir iz bulmak için aramalar sürüyor Kayıp Korhan Berzeg'den yeni bir iz bulmak için aramalar sürüyor
11:15 Kocaeli ve İzmit belediyelerinin işçileri birbirine girdi Belediye başkanı görüntüleri paylaşıp isyan etti Kocaeli ve İzmit belediyelerinin işçileri birbirine girdi! Belediye başkanı görüntüleri paylaşıp isyan etti
11:09 Restoran ve Kafelerde Fiyat Etiketi Denetimi Yapıldı Restoran ve Kafelerde Fiyat Etiketi Denetimi Yapıldı
11:08 Otomobilde cansız bedeni bulunan şahıstan geriye tek cümlelik not kaldı Otomobilde cansız bedeni bulunan şahıstan geriye tek cümlelik not kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.04.2024 13:31:00. #1.12#
SON DAKİKA: Hacılar Erciyesspor, 12 Bingölspor'a mağlup oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement