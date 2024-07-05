Hacılar Spor Salonu, Kayseri Minikler Taekwondo İl Şampiyonası'na ev sahipliği yaptı - Son Dakika
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Hacılar Spor Salonu, Kayseri Minikler Taekwondo İl Şampiyonası'na ev sahipliği yaptı

Hacılar Spor Salonu, Kayseri Minikler Taekwondo İl Şampiyonası\'na ev sahipliği yaptı

Hacılar Spor Salonu, Kayseri Minikler Taekwondo İl Şampiyonası'na ev sahipliği yaparak gençlerin kullanabileceği modern bir spor tesisine dönüştü.

05.07.2024 09:43  Güncelleme: 09:44
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Hacılar Spor Salonu, Kayseri Minikler Taekwondo İl Şampiyonası'na ev sahipliği yaptı. Başkan Özdoğan'ın çalışmaları sonrası zemini yenilenen ve genişletilerek gençlerin kullanabileceği modern bir spor tesis haline gelen salon, son olarak 500 sporcuya ev sahipliği yaptı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Taekwondo İl Temsilciliği tarafından düzenlenen Kayseri Minikler İl Şampiyonası, 4 gün boyunca Hacılar Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Geleceğin teminatı gençlerin spor yapması için gereken tüm çalışmaları titizlikle yaptıklarını ifade eden Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, turnuva ile 500 sporcuya ev sahipliği yaptıklarını belirterek, "İlçemizde gerçekleştirilen ve 20 kulübe bağlı 500 sporcunun mücadele ettiği Taekwondo Kayseri Şampiyonası'na salonumuzda ev sahipliği yapmaktan dolayı mutluluk duyduk. İl birinciliği için kıyasıya mücadele eden sporcularımızı tebrik ediyor, başarılar diliyorum" dedi.

Başkan Özdoğan, "Hacılar da tüm kurum, kuruluş ve hayırseverlerimizle birlikte yarınlarımızın büyük Türkiye'sinin mimarı olacak gençlerimizin sağlıklı, bilinçli ve eğitimli olması için elimizden gelen gayreti gösterdik ve göstermeye de devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

1-4 Temmuz tarihlerinde Hacılar Kapalı Spor Salonu'nda yapılan ve 20 kulübe bağlı 500 sporcunun yarıştığı müsabakalar oldukça heyecanlı ve çekişmeli geçti. Taekwondo İl Temsilcisi Özben Şimşek, "Dereceye giren ilk 3 sporcu, Sivas'ta yapılacak Türkiye Taekwondo Federasyonu'nun düzenleyeceği Türkiye Şampiyonası'na katılacaklar. Kayseri, klasmanda ilk 3 içerisinde yer alıyor ve Taekwondo branşında 25 bin lisanslı sporcumuz var. Burası çok modern ve müsabakalara uygun bir salon. Hacılar da faaliyete başlayacak olan ERVA Spor Okulu'nda da Taekwondo branşında sporcu yetiştireceğiz. Belediye başkanımıza ve emeği geçenlere teşekkür ediyoruz" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Hacılar Spor Salonu, Kayseri Minikler Taekwondo İl Şampiyonası'na ev sahipliği yaptı - Son Dakika

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