Haftalarca yok! Fenerbahçe'de İrfan Can'ın sakatlığı belli oldu - Son Dakika
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Spor

Haftalarca yok! Fenerbahçe'de İrfan Can'ın sakatlığı belli oldu

Fenerbahçe, bu sezonun başarılı oyuncularından İrfan Can Kahveci'nin sağ arka alt adalesinde 2. derece yırtık tespit edildiğini duyurdu. Kahveci'nin haftalarca forma giymesi beklenmiyor.

25.02.2024 16:49  Güncelleme: 16:54
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Süper Lig devi Fenerbahçe, bu sezon takımın en iyilerinden olan ve dün sakatlık yaşayan İrfan Can Kahveci'nin sağ arka alt adalede 2. derece yırtık tespit edildiğini duyurdu.

"YIRTIK TESPİT EDİLDİ"

Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan İrfan Can Kahveci'nin ağrı şikayeti hissetmesi nedeniyle yapılan görüntülenmesinde; sağ arka alt adalede 2.derece yırtık tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine hemen başlanılmıştır" denildi.

Haftalarca forma giyemeyecek! Fenerbahçe'de İrfan Can'ın sakatlığı belli oldu

İrfan Can'ın kaçıracağı maçlar tahmini şu şekilde;

Haftalarca yok! Fenerbahçe\'de İrfan Can\'ın sakatlığı belli oldu
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

İrfan Can Kahveci, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Haftalarca yok! Fenerbahçe'de İrfan Can'ın sakatlığı belli oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • H celik: Geçmiş olsun. 5 1 Yanıtla
  • Semih Yetkin: 2 buçuk alt oynadıydım son dakikada üst oldu :( olsun şampiyon olalimda üst olsun 4 2 Yanıtla
  • Alperen Umut: Beter olun olmayan penaltılarla maç kazanın Allahın sopası yok işte o çok güvendiğiniz yalı çocuğu ile birlikte satılık hakemlerinizide alın gelin 4 gözle bekliyoruz Trabzonda şikeciler sizi 1 4 Yanıtla

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SON DAKİKA: Haftalarca yok! Fenerbahçe'de İrfan Can'ın sakatlığı belli oldu - Son Dakika
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