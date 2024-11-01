Haftalardır hastanede olan Serhat Akın en sonunda patladı - Son Dakika
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Spor

Haftalardır hastanede olan Serhat Akın en sonunda patladı

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Fenerbahçeli eski futbolcu ve yorumcu Serhat Akın, katıldığı bir program sonrası silahlı saldırıya uğramış ve ayaklarından yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılan ve tedavisi hala devam Serhat Akın, şu ana kadar 5 kez ameliyat oldu. 6. ameliyatına önümüzdeki hafta gireceğini söyleyen Serhat Akın'dan flaş bir paylaşım geldi. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan ve bu süreçte Fenerbahçe yönetiminin kendisini hiç ziyarete gelmediğini aktaran Serhat Akın sert sözler kullandı.

01.11.2024 13:18  Güncelleme: 13:35
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Fenerbahçeli eski futbolcu ve yorumcu Serhat Akın katıldığı bir program sonrası silahlı saldırıya uğramış ve ayaklarından yaralanmıştı.

FENERBAHÇE YÖNETİMİNİ VEFASIZLIKLA SUÇLADI

Saldırı sonrası hastaneye kaldırılan Serhat Akın, 5 kez ameliyat oldu. 6. ameliyatına girmeye hazırlanan Serhat Akın'dan flaş bir paylaşım geldi. Bu süreçte Fenerbahçe yönetiminin kendisini ziyarete gelmediğini aktaran Serhat Akın yönetimi vefasızlıkla suçladı.

Serhat Akın paylaşımında, "Herkese selamlar. Süreçle alakalı bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Şu ana kadar 4 operasyon geçirdim. Cuma günü 5. önümüzdeki hafta da 6. ameliyatıma gireceğim. Umuyorum ki bu son operasyon olacak. Geçirdiğim bu süreçte mevcut Fenerbahçe yönetiminden ne bir ziyaret ne de bir çiçek aldım. Bu vefasızlık, en az yaşadığım olay kadar ağırdı. Tüm bunların yanında sevenlerimin de desteğini unutmam mümkün değil. Verdiğiniz manevi destek her an bana güç veriyor. Dualarınızı esirgemeyin. Allah hepinizden razı olsun" ifadeleri yer aldı.

İşte o paylaşım;

Haftalardır hastanede olan Serhat Akın en sonunda patladı
Haftalardır hastanede olan Serhat Akın en sonunda patladı

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Son Dakika Spor Haftalardır hastanede olan Serhat Akın en sonunda patladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Murat:
    yav işine bak be kardeşim. sen kimsin ki seni arasınlar 28 80 Yanıtla
  • ferhat eser:
    serhat kardes Türkiyedeki akıllı eğitimli sistemden dert yananlar avrupaya amerikaya göç ediyor artık ülkede şansa yaşıyoruz olmayan adaleti arıyoruz sende valizlerini topla kurtar kendini arka dahi bakmadan git 43 18 Yanıtla
  • deyvani10 :
    demedigini birakmadin nevcut yönetime şimdide ziyaretemi bekliyorsun 29 22 Yanıtla
  • Sezo runay:
    Keşke fenerli olmayaydın fevasızlık genlerinde var 18 19 Yanıtla
  • Ramazan Karakuş:
    Bizi ilgilendirmiyor kim bu ya aç kalsak yemek vermez 12 24 Yanıtla
  • Fayton Faytoncu:
    Sana bunu yapan yonetim neden ziyaretine gelsin hala medet bekliyorsun ) 21 7 Yanıtla
  • Yusuf Kucuk:
    Demekki hak etmemisin terbiyesiz herif kumar yüzünden vurul yöneticiler vurdurdu ayağı çek işin asli ortaya çıkıncaya yöneticiler niye ziyaretime gelmiyor oldu canım başka isteğin varmi bir duş artik fenerin yakasindan seni tve bille kimse almazdı fener olmasa 6 16 Yanıtla
  • Feti Ahmet ÖZAY:
    ali koç batirdi rezil etti fb mizi.. scut ekibi sıfır .. 16 1 Yanıtla
  • Koray ERDOGAN:
    Acilen serhat akın fb başkanlığına getirilmeli kayyumu atayın artık devlet bu işe el atmalı 8 1 Yanıtla
  • Emin Erol:
    Sen fenerbahçe yi kötüle yerden yere vur tabi kimse gelmez kumar borcu için seni vurdular bu olayın fenerbahçe ile ilgşdi yok önce kumar borcunu öde 2 2 Yanıtla
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