Haftalardır hastanede olan Serhat Akın en sonunda patladı

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Fenerbahçeli eski futbolcu ve yorumcu Serhat Akın katıldığı bir program sonrası silahlı saldırıya uğramış ve ayaklarından yaralanmıştı.

FENERBAHÇE YÖNETİMİNİ VEFASIZLIKLA SUÇLADI

Saldırı sonrası hastaneye kaldırılan Serhat Akın, 5 kez ameliyat oldu. 6. ameliyatına girmeye hazırlanan Serhat Akın'dan flaş bir paylaşım geldi. Bu süreçte Fenerbahçe yönetiminin kendisini ziyarete gelmediğini aktaran Serhat Akın yönetimi vefasızlıkla suçladı.

Serhat Akın paylaşımında, "Herkese selamlar. Süreçle alakalı bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Şu ana kadar 4 operasyon geçirdim. Cuma günü 5. önümüzdeki hafta da 6. ameliyatıma gireceğim. Umuyorum ki bu son operasyon olacak. Geçirdiğim bu süreçte mevcut Fenerbahçe yönetiminden ne bir ziyaret ne de bir çiçek aldım. Bu vefasızlık, en az yaşadığım olay kadar ağırdı. Tüm bunların yanında sevenlerimin de desteğini unutmam mümkün değil. Verdiğiniz manevi destek her an bana güç veriyor. Dualarınızı esirgemeyin. Allah hepinizden razı olsun" ifadeleri yer aldı.

İşte o paylaşım;