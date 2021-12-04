Haftanın hakemleri belli oldu

Kayseri Süper Amatör Küme A ve B Grupları 6. haftasında düdük çalacak hakemler açıklandı.
Süper Amatör Küme'de 6. hafta müsabakalarının tamamı Pazar günü oynanacak. Kayseri İl Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre Süper Amatör Küme'nin 6. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler şu şekilde:
Esentepespor-Kayseri Yolspor: Erol Eroğlu
Talas Anayurtspor-Sanayi Esnafspor: Burak Altınel
Buğdaylıspor- Erciyes Reşadiye Gençlik: Birtan Ekren
Kayseri Gençlerbirliği-Erciyes Esen Makina: Hüseyin Keğin
Kocasinan Şimşekspor-Kayseri Yavuzspor: Ahmet Çıtak
Kayseri Şekerspor-Kocasinan Ülküspor: Esat Sabuncu
OSB Atletikspor- Amarat Gençlikspor: Ramazan Haymana
Başakpınar Belediyespor-Gültepespor: Ali Etlikçi
Tomarza Belediyespor-Kayserigücü FK: Volkan Oğuz
Hacılar Erciyesspor- Özvatan Gençlikspor: Mehmet Altıparmak - KAYSERİ
Kaynak: İHA
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