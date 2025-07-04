Hakan Balta A Milli Takım'a Yardımcı Antrenör Oldu

A Milli Futbol Takımı'nda Selçuk Şahin'in ayrılışıyla boşalan yardımcı antrenörlük görevine eski milli futbolculardan Hakan Balta getirildi.

Galatasaray Futbol Akademisi'nde U19 Takımı Teknik Direktörlüğünden ayrılan Hakan Balta, A Milli Takımı'nın teknik kadrosuna katıldı. Balta, Vincenzo Montella'nın yardımcısı olarak ay-yıldızlı ekipte görev yapacak.

Hakan Balta kimdir?

23 Mart 1983 tarihinde Almanya'nın başkenti Berlin'de doğdu. CSV 97, SC Siemensstadt, Reinickendorfer Füchse ve Hertha Berlin kulüplerinde oynadıktan sonra 2003 yılında Vestel Manisaspor'a transfer oldu. 4 yıl bu kulüpte forma giydi ve 2004/05 sezonunda Süper Lig'e terfi eden takımda yer aldı. 2007 yılında transfer olduğu Galatasaray'da 11 yıl forma giyen eski A Milli futbolcu, bu takımla 5 Süper Lig, 3 Türkiye Kupası, 5 de TFF Süper Kupa şampiyonluğu kazandı.

A Milli Takım ile ilk maçına 12 Nisan 2006 tarihinde Azerbaycan ile oynanan özel maçta çıkan Hakan Balta, toplamda 50 kez Ay-Yıldızlı formayı giydi. 2008 Avrupa Şampiyonası'nda yarı finale ulaşarak efsaneleşen A Milli Takımımızın bu turnuvadaki tüm maçlarında sahaya çıkan Balta, A Milli Takımımız ile EURO 2016 tecrübesi de yaşadı.

Süper Lig'de 300'ün üzerinde karşılaşma oynadıktan sonra, faal oyunculuk kariyerini 2018 yılında noktalayan Hakan Balta, yurt dışında aldığı futbol yönetimi ve antrenörlük eğitimlerinin ardından 2020 yılından başlayarak Galatasaray Spor Kulübü'nün futbol şubesinde iki yıl boyunca idari direktör yardımcılığı yaptı. UEFA Pro Lisans diplomasına sahip olan Balta, 2022 yılından beri Galatasaray Futbol Akademisi'nde U19 Takımı Teknik Direktörü olarak çalışıyordu. - İSTANBUL