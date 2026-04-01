Hakan Çalhanoğlu: 24 Yıl Sonra Dünya Kupası'na Katıldık!

01.04.2026 04:03
A Milli Takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu, Kosova'yı yenerek 24 yıl aradan sonra Dünya Kupası'na katıldıklarını açıkladı.

A Milli Futbol Takımı Kaptanı Hakan Çalhanoğlu, "Tüm arkadaşlarımı, ekibi, hocamızı, emeği geçen herkesi tebrik etmek istiyorum. Kolay kolay gelmedik. Başardığımız için çok mutluyum. Ülkemizi mutlu ettiğimiz çok gururluyum. Artık 24 yıl sonra başardığımız için çok gururluyum" dedi.

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-Off Finali'nde deplasmanda Kosova'yı 1-0 mağlup ederek 24 yıl sonra Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandı. Karşılaşmanın ardından A Milli Futbol Takımı Kaptanı Hakan Çalhanoğlu, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Rakip takım taraftarlarının dün gece havai fişek atıp gürültü çıkararak takımı rahatsız etmeye çalışmasına ilişkin açıklamalarda bulunan Hakan Çalhanoğlu, "Bunun farkındaydık. Bizi maçtan önce uyutmadılar. Merih ile beraber camdan dışarı baktık, 'Acaba ne oldu?' diye. Korktuk aslında. Biz buna hazırlıydık. Bu tarz şeyler yapacaklarını biliyorduk. Tüm arkadaşlarımı, ekibi, hocamızı, emeği geçen herkesi tebrik etmek istiyorum. Kolay kolay gelmedik. Başardığımız için çok mutluyum. Ülkemizi mutlu ettiğimiz çok gururluyum. Artık 24 yıl sonra başardığımız için çok gururluyum" şeklinde konuştu.

'İNŞALLAH GELİRLER VE BİZİM ARAMIZDA OLURLAR'

Önceki basın toplantısında eski milli futbolcuları aralarında görmek istediğini açıklamasının hatırlatılması üzerine ise Hakan Çalhanoğlu, şöyle cevap verdi:

"Ben düşüncelerimi söyledim. Sadece hissettiklerimiz paylaşmak istedim. Çünkü güzel bir tablo oluşur diye düşünüyorum. Sadece onları değil, Fatih hocamız, Şenol hocamız hepsi gelsin, bizi desteklesin. Çünkü bence milli takıma bu gerektiğini düşündüğüm için söyledim. Çünkü diğer milli takımlarda gördüğüm için bizde de olsun istiyorum. Onların tecrübeleri bizim için önemli. İnşallah gelirler ve bizim aramızda olurlar."

'ŞU AN BAŞARAMAYACAĞIMIZ BİR ŞEY YOK DİYE DÜŞÜNÜYORUM'

Dünya Kupası'na giderek ilk hedeflerine ulaştıklarını söyleyen 32 yaşındaki tecrübeli orta saha, "Sonuçta çok yetenekli bir takıma sahibiz. Çok önemli ve iyi oyuncularımız var. Bunun da farkındayız. Bizim şu an başaramayacağımız bir şey yok diye düşünüyorum. Hiçbir zaman böyle rakipleri küçümsemeniz gerekiyor. Bütün futbolcular kafasında hayal kurar. İlk hedefimize ulaştık. İnşallah Dünya Kupası'nda da en iyi şekilde ülkemizi temsil edeceğiz" dedi.

'MİLLİ TAKIMI SEÇTİĞİMDE HER ZAMAN BU HAYALLERİ KAFAMDA KURDUM'

24 yıl sonra gelen bu başarıdan dolayı çok mutlu olduğunu ifade eden Hakan Çalhanoğlu, "Maçtan sonra dopinge geçtim. Daha doğru dürüst kutlayamadım. O stresi, o baskıyı üzerimden atmak istiyorum. İnsan ister, istemez o baskıyı hissediyor. Sonuçta herkes Dünya Kupası'na katılmak istiyor. Milletimiz 24 yılın sona ermesini istedi. Bunu başardığımız için çok mutluyum. Milli takımı seçtiğimde her zaman bu hayalleri kafamda kurdum. Çok şükür nasip oldu. İnşallah orada da güzel turnuva oynarız" yorumlarında bulundu.

'BENCE DÜNYA KUPASI'NDAKİ GRUBUMUZ İYİ'

Dünya Kupası'ndaki hedeflerine de değinen Hakan Çalhanoğlu, "Hedefimiz turu atlatmak. Bence grubumuz iyi. Bunu yapabiliriz. Onu aştığımız takdirde önümüze bakacağız. Ben çok büyük konuşmayı sevmeyen kişiyim. 'Önce grubu atlayalım, ondan sonrasına bakarız' diyen birisiyim. Adım adım ilerleyeceğiz. Oraya hazırlanmak için zamanımız var. Tüm takım arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Çok mutluyuz. Ondan sonrasına bakarız" diyerek sözlerini noktaladı.

Hakan Çalhanoğlu, ardından sembolik Dünya Kupası biletini basın mensuplarına gösterdi.

Kaynak: DHA

