Hakan Çalhanoğlu İçin Fenerbahçe\'den Atağa Geçildi

Beyza Betül CİHAN/İSTANBUL, İTALYA Serie A ekiplerinden Inter'de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu ile ilgili transfer iddiaları yeniden gündeme geldi. Türk ve İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Fenerbahçe'nin yıldız oyuncuyla ilgilendiği ve bu transfer için kapsamlı bir plan hazırladığı öne sürüldü.

İtalyan spor gazetesi La Gazzetta dello Sport, Fenerbahçe'nin Hakan Çalhanoğlu için Inter'e 20 milyon Euroluk bir teklif sunmaya hazırlandığını yazdı. Haberde ayrıca, sarı-lacivertlilerin bu transferi tamamlayabilmek adına oyuncuya kaptanlık pazubandını da teklif edeceği ifade edildi. Teknik direktör Jose Mourinho'nun da transferi onayladığı ve Hakan'ı kadrosunda görmek istediği belirtildi.

La Gazzetta'nın haberine göre, Inter yönetimi teklifin 25 milyon Euro seviyesine çıkarılması durumunda transfere onay vereceği vurgulandı.

GALATASARAY İLE GÖRÜŞMELER OLUMSUZ SONUÇLANDI

Hakan Çalhanoğlu'nun adı uzun süredir çocukluk takımı Galatasaray ile de anılıyordu. Türk basınında yer alan bilgilere göre, Galatasaray yönetimi Inter ile resmi temaslarda bulundu ancak taraflar arasında bonservis bedeli konusunda anlaşma sağlanamadı. Inter'in beklentisinin oldukça üzerinde kalan talep nedeniyle görüşmelerin askıya alındığı öğrenildi.

HÜSEYİN ÇALHANOĞLU SOSYAL MEDYADA GALATASARAY'I TAKİP ETMİYOR

Transfer sürecinde dikkat çeken bir gelişme de sosyal medya üzerinden geldi. Hakan Çalhanoğlu'nun babası Hüseyin Çalhanoğlu'nun, Galatasaray Spor Kulübü'nü sosyal medyada takipten çıkması, oyuncunun Galatasaray'a transfer ihtimalinin zayıfladığı şeklinde yorumlandı.