Hakan Çalhanoğlu: Kupayı kazanmak istiyorum - Son Dakika
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Hakan Çalhanoğlu: Kupayı kazanmak istiyorum

26.05.2025 20:46
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Çalhanoğlu, Şampiyonlar Ligi finalinde PSG karşısında kazanmayı umuyor ve tecrübe kazandıklarını belirtti.

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Inter'de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, iki yıl önce kaybettikleri UEFA Şampiyonlar Ligi Kupası'nı bu sefer kazanmayı çok istediğini, kariyerinde tek eksik kupanın o olduğunu söyledi.

Futbolda Avrupa'nın en önemli kupası UEFA Şampiyonlar Ligi'nin finalinde 31 Mayıs'ta Almanya'nın Münih kentinde Fransa'nın Paris Saint Germain (PSG) takımıyla karşılaşacak Inter, karşılaşmanın hazırlıklarına tesislerindeki antrenmanla başladı.

"Dev final^ öncesi UEFA'nın medya günü etkinliği çerçevesinde mavi-siyahlı İtalyan takımı, Milano yakınlarındaki Appiano Gentile'deki tesislerini basın mensuplarına açtı.

2021'den bu yana Inter forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, Anadolu Ajansı (AA) muhabirinin sorularını yanıtladı.

"Devler Ligi"nde iki yıl önce İstanbul'da Manchester City'ye 1-0 kaybettikleri finalden sonra bu yıl yeniden finale yükselerek Avrupa'nın bir numaralı kupasında son 3 yılda 2'inci kez final mücadelesine çıkacaklarını hatırlatılan Çalhanoğlu, "3 sene içinde 2'inci kez Şampiyonlar Ligi finali oynayacağım. Bunun için çok mutluyum. İlk Şampiyonlar Ligi finalinde nasip olmadı. Sonrasında çok üzüldüm, bayağı üzüldüm çünkü çok istiyordum ama nasip değilmiş." dedi.

Şampiyonlar Ligi finalinde oynamanın iki yıl sonra yeniden nasip olduğunu dile getiren Çalhanoğlu, "İnşallah bu sefer olur. Çünkü o maçtan sonra bayağı üzerine kattık takım olarak. Kulüp olarak da takım olarak da çok şeyler kattık. ve daha çok tecrübe kazandığımızı düşünüyorum. Şimdi nasıl hazırlanacağımızı biliyoruz, nasıl oynayacağımızı biliyoruz." diye konuştu.

PSG'nin iyi takım olduğuna dikkati çeken Çalhanoğlu, "Paris iyi takım. Barcelona veya Bayern Münih gibi çok güçlü takım. Ama biz hep kendimize güvenerek sahaya çıktık. Kazanacağımıza hep inanıyorduk. İnanmak biliyorsunuz başarının yarısıdır. Biz hep öyle sahaya çıktık. İnşallah bu sefer nasip olur." ifadelerini kullandı.

Milli futbolcu, finale kadar özellikle Barcelona ile çok zorlu mücadeleler yaşadıkları, bunun kendileri için yıpratıcı olup olmadığı yönündeki soruya şu yanıtı verdi:

"Bu tarz maçlar böyle. Şampiyonlar Ligi'nde her şey olabilir. Son saniyesine kadar maç değişebilir. Yani her şeye hazırlıklı olmamız gerekiyor. Bunu tecrübe ettik, gördük, biliyoruz, yaşadık. Biz yaşadık sahada. Pes etmemek gerekiyormuş. Özellikle Barcelona maçında gördük. Son dakikada attığımız Acerbi'nin golüyle. Şampiyonlar Ligi bu işte. O yüzden dediğim gibi şimdiki maça da iyi hazırlanacağız. Hocamız da biz de iyi hazırlanacağız. Buna eminiz. İnşallah bu final farklı olur ilkinden. İnşallah o kupayı kaldırmak nasip olur. Çünkü tek eksik olan o, benim kariyerimde kupa olarak. Çok istiyorum. Elimizden geleni yapacağız. Buna eminim bu sefer."

-"Destek her zaman iyi gelir"

Final günü milyonlarca Türk'ün kalbinin kendisiyle atacağı ve Interli taraftarların adına özel besteler yaptığı hatırlatılan, yoğun sevginin kendisinde baskı yaratıp yaratmadığı sorulan Hakan Çalhanoğlu, "Destek her zaman iyi gelir. Baskı değil, bu daha çok bana göstermiş oldukları sevgileri, saygıları. Ben de bunu her zaman diyorum; sahada olduğum sürece sadece futbolculuğumla değil insanlığımla da herkese örnek olmaya çalışıyorum. Onların duaları benim için çok önemli. Özellikle ülkemdeki insanlarımızın. İnşallah onları gururlandırırım o gün. Dualarını eksik etmesinler. Onları en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyorum her zaman. Sadece futbolculuğumla değil kişiliğimle de." değerlendirmesinde bulundu.

Inter taraftarlarının kendisi için yaptığı "siyah-mavililerinin idolü" tezahüratına da değinen Çalhanoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Dediğim gibi Inter taraftarının yaptığı beste benim için çok önemli. Sonuçta bir Türk olarak İtalya'da hakkınızda beste yapılmış olması kolay değil. Onlara kendinizi kazandırmak kolay değil. Bunu başardığım için mutluyum. Artık onlar için takımın çok önemli bir parçasıyım. Ben de elimden geleni yapmaya çalışacağım onlar için."

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Hakan Çalhanoğlu: Kupayı kazanmak istiyorum - Son Dakika

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