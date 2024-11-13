Hakan Çalhanoğlu'ndan Galatasaray Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Hakan Çalhanoğlu'ndan Galatasaray Açıklaması

Hakan Çalhanoğlu\'ndan Galatasaray Açıklaması

Çalhanoğlu, Milan'dayken Galatasaray'a transferinin başkanlık seçimi nedeniyle gerçekleşmediğini açıkladı.

13.11.2024 21:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İtalyan ekibi Inter'de forma giyen milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu, Milan'da forma giyerken, Galatasaray'a gelme ihtimali olduğunu ancak sarı-kırmızılı kulüpte başkanlık seçiminden dolayı transferin gerçekleşmediğini söyledi.

A Milli Takım'ın kaptanı Hakan Çalhanoğlu, EXXENSPOR'da Bülent Ülgen'in sorularını cevapladı. Çalhanoğlu, ay-yıldızlı formayı en çok giyen oyuncu olmak istediğini ifade ederek, "Bir futbolcu her zaman rekorun peşinde olmak ister. Rüştü Ağabey'in rekorunu kırmak kolay olmayacak. Daha çok maç var. İnşallah nasip olur" dedi.

"Şampiyonlar Ligi'ni kaybettiğimizde bizim için zor bir süreç oldu"

Şampiyonlar Ligi finalinde Real Madrid'e kaybetmeleriyle ilgili de konuşan Çalhanoğlu, "Şampiyonlar Ligi'ni kaybettiğimizde bizim için zor bir süreç oldu. O seneden sonra Inter'de şampiyon olup 2. yıldızı aldık. Şu anda iyi gidiyoruz. Önümüzdeki maçlar bizim için önemli olacak. Şampiyonlar Ligi'nde sistem çok değişti. Arda Güler kazandığı için mutlu oldum. Sonuç olarak kupayı bir Türk kazandı. İnşallah bize de nasip olur. Fikstür yoğunluğu bizi zorluyor. Çok fazla sakatlık yaşanıyor. Allah kimseye göstermesin. Dinlenme süremiz çok az. Böyle de sakatlıktan dönme süresi de uzuyor. Ben her zaman sorumluluk alırım. Hiçbir şeyden kaçmam. Bu ego değil, kendime güvendiğim için böyleyim" diye konuştu.

" Kenan Yıldız'a nefes aldırmayın dedim, çok ciddiye almadılar"

Ligde Juventus ile oynadıkları ve 4-4 sona eren maçla ilgili de açıklamalarda bulunan Hakan Çalhanoğlu, "Juventus maçından önce bizim oyunculara söyledim, 'Kenan Yıldız'a nefes aldırmayın' dedim. Çok ciddiye almadılar sonra da maçı çeviren oyuncu oldu. Ben arkadaşlarıma maçın ardından 'Ben size demiştim' dedim. İtalya'da bize çok değer veriyorlar" ifadelerini kullandı.

"Milan'dayken Galatasaray'a gelme durumum vardı"

Hakan Çalhanoğlu, Galatasaray itirafında da bulanarak, "Milan'da oynarken Türkiye'ye dönme fırsatım vardı ama o dönemde Galatasaray'da başkanlık seçimi vardı, olmadı. Şu an Inter'deyim. 2027'ye kadar sözleşmemi uzattım. İleride ne olur bilemiyorum. Bir şey söylemem yanlış olur. Ümitlendirmek istemiyorum" sözlerini sarf etti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Hakan Çalhanoğlu, Milli Takım, Galatasaray, Politika, Futbol, Milan, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Hakan Çalhanoğlu'ndan Galatasaray Açıklaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:58 Ankara Büyükşehir Belediyesinin konser skandalına ilişkin inceleme başlatıldı Ankara Büyükşehir Belediyesinin konser skandalına ilişkin inceleme başlatıldı
18:49 Yasa Dışı Bahis Soruşturması: 6 Kişi Hakkında Yakalama Kararı Yasa Dışı Bahis Soruşturması: 6 Kişi Hakkında Yakalama Kararı
18:13 5 evladını kaybeden annenin kabarık suç kaydı dikkat çekti 5 evladını kaybeden annenin kabarık suç kaydı dikkat çekti
17:37 Narin’in katilini ortaya çıkaracak Dara Üs Bölgesinden kaydedilen görüntülere ulaşıldı Narin'in katilini ortaya çıkaracak Dara Üs Bölgesinden kaydedilen görüntülere ulaşıldı
09:53 Narin Güran’ın katil zanlısı Salim Güran’a 1 milyon 698 bin lira para cezası verildi Narin Güran'ın katil zanlısı Salim Güran'a 1 milyon 698 bin lira para cezası verildi
09:38 Altın fiyatları yeniden yükselme çabasında Altın fiyatları yeniden yükselme çabasında
09:37 Esenyurt’ta park kavgasında komşusunun boynuna tornavida sapladı Esenyurt'ta park kavgasında komşusunun boynuna tornavida sapladı
09:23 İki ünlü markanın balları sahte çıktı İki ünlü markanın balları sahte çıktı
09:20 Filistin’e destek veren Oscarlı oyuncu Susan Sarandon iş bulamıyor Filistin'e destek veren Oscarlı oyuncu Susan Sarandon iş bulamıyor
09:02 Alman devi Türkiye’de faiz indirimi için net tarih verdi Alman devi Türkiye'de faiz indirimi için net tarih verdi
08:56 Kılıçlarıyla yemin eden teğmenler için karar günü belli oldu Kılıçlarıyla yemin eden teğmenler için karar günü belli oldu
08:30 Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç ’’100 bin TL aldı’’ iddiası Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç ''100 bin TL aldı'' iddiası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2024 21:50:10. #1.11#
SON DAKİKA: Hakan Çalhanoğlu'ndan Galatasaray Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.