Hakan Çalhanoğlu'ndan maç sonu özeleştiri: Bize yakışmadı - Son Dakika

Hakan Çalhanoğlu'ndan maç sonu özeleştiri: Bize yakışmadı

Son Güncelleme: 09.09.2023 09:23

A Milli Takım'ın yıldızı Hakan Çalhanoğlu, Ermenistan ile berabere kaldığımız maç sonrasında açıklamalarda bulundu. Çalhanoğlu, takımın basit hatalarına dikkat çekerek, ''Öfkeliyim. Bize yakışmadı beraberlik'' dedi. Çalhanoğlu, takımın daha iyi olması ve dikkatli olması gerektiğini belirtti. Kendisinin üzerindeki sorumluluğu kabul eden Hakan, önlerindeki Letonya maçını kazanmaları gerektiğini vurguladı.

A Milli Takım'ın yıldızı Hakan Çalhanoğlu, Ermenistan ile 1-1 berabere kaldığımız maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"ÖFKELİYİM"

Yıldız futbolcu yaptığı açıklamada, "Eskişehir halkına teşekkür ediyoruz. Bizi çok iyi desteklediler. Bahane bulmadan şunu söyleyeyim, saha kötüydü, zeminde zor bir maç oldu. Zemin istediğimiz gibi değildi. Öfkeliyim. Bize yakışmadı beraberlik. İlk yarı maçı bitirmemiz gerekiyordu, şanslar bulduk ama değerlendiremedik" ifadelerini kullandı.

"ÇOK BASİT HATALAR YAPTIK"

Takımı değerlendiren Çalhanoğlu, "Yine de lideriz. Maçı kazansaydık daha iyi olurdu. Daha iyi olmamız gerekiyor. Çok basit hatalar yaptık. Bilmiyorum. İtalya'dan geliyorum, formdayım, motive geldim, elimden geleni yapmaya, takıma yardımcı olmaya çalışıyorum. Moralim bozuluyor. Unutmam da gerekiyor. Önümüze bakmalıyız. Bertuğ'u tebrik ediyorum, oyuna girip golünü attı. Bugün kadroda değildi ama Kazımcan'ı tebrik ediyorum. İleride bize yardımcı olacaklardır. Sorumluluk benim üzerimde. Sonuna kadar mücadele ettik ama olmadı. Bu maçı kazanmak gerekiyordu. Ermenistan'ı iç sahada yenemiyorsan bazı şeyleri düzeltmelisin. Daha dikkatli, daha konsantre olmamız gerekiyor. Diğer kampta Letonya'yı yenmek gerekiyor, bu şart" dedi.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

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Son Dakika Spor Hakan Çalhanoğlu'ndan maç sonu özeleştiri: Bize yakışmadı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hakan Çalhanoğlu'ndan maç sonu özeleştiri: Bize yakışmadı - Son Dakika
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