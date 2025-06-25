İTALYA Serie A ekibi Inter, milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu'nun sağ arka adalesinde zorlanma tespit edildiğini açıkladı.
FIFA Kulüpler Dünya Kupası E Grubu 3'üncü haftasında yarın River Plate ile karşı karşıya gelecek İtalya Serie A ekibi Inter, karşılaşma öncesi 31 yaşındaki orta saha Hakan Çalhanoğlu'nun sakatlığıyla ilgili açıklama yaptı. Resmi internet sitesinden yapılan açıklamada milli oyuncunun sağ arka adalesinde zorlanma tespit edildiği ifade edildi.
Son Dakika › Spor › Hakan Çalhanoğlu'ndan Sakatlık Açıklaması - Son Dakika
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