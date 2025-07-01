Hakan Çalhanoğlu'nun eşinden olay paylaşım - Son Dakika
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Hakan Çalhanoğlu'nun eşinden olay paylaşım

Hakan Çalhanoğlu\'nun eşinden olay paylaşım
01.07.2025 13:03
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Inter'in FIFA Kulüpler Dünya Kupası son 16 turunda veda etmesinin ardından, takım kaptanı Lautaro Martínez ve kulüp başkanı Giuseppe Marotta, Hakan Çalhanoğlu'nu eleştirdi. Bu eleştirilere karşı Hakan Çalhanoğlu'nun eşi Sinem Çalhanoğlu, sosyal medya üzerinden bir paylaşımda bulundu.

FIFA Kulüpler Dünya Kupası son 16 turunda Fluminense'ye mağlup olan Inter, turnuvaya erken veda etti.

HAKANA TEPKİ GELDİ

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Arjantinli yıldız futbolcu Lautaro Martínez, son günlerde adı Galatasaray ile anılan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'na eleştiride bulundu.

Lautaro, "Burada elimizden geleni yapmak için bulunuyoruz, ama hoşuma gitmeyen çok şey gördüm.Ben bu takımın kaptanıyım, lideriyim, konuşmam gerek. Mesaj net: Kalmak isteyen ve büyük kupalar için savaşmak isteyen kalsın, diğerlerine hoşça kal." ifadelerini kullanırken Olaya ilişkin Inter Başkanı Giuseppe Marotta da "Lautaro'nun kalmak istemeyen oyunculara mesajı neydi? O söylemedi... ama ben söyleyeceğim. Hakan Çalhanoğlu içindi" dedi.

HAKAN'IN EŞİNDEN PAYLAŞIM: PİŞMAN OLMA

Olay tepkilerin ardından Hakan Çalhanoğlu'nun eşi Sinem Çalhanoğlu, sosyal medyadan paylaşım yaptı. Hakan Çalhanoğlu'nu sosyal medya paylaşımına etiketleyen Sinem Çalhanoğlu "İyi bir kalbe sahip olduğun için pişman olma! Tüm iyi şeyler geri döner ve katlanarak çoğalır. Sana değil sana olan ihtiyaçlarına sadıklar. İhtiyaçları değiştiğinde sadakatleri de değişir" ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım;

Hakan Çalhanoğlu'nun eşinden olay paylaşım

Hakan Çalhanoğlu, Son Dakika

Son Dakika Spor Hakan Çalhanoğlu'nun eşinden olay paylaşım - Son Dakika

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