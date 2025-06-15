Hakan Çalhanoğlu'nun menajeri transfer için İstanbul'da - Son Dakika
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Hakan Çalhanoğlu'nun menajeri transfer için İstanbul'da

Hakan Çalhanoğlu\'nun menajeri transfer için İstanbul\'da
15.06.2025 16:14
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Inter'de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun menajeri, transfer görüşmeleri için İstanbul'a geldi. Adı Galatasaray ile anılan yıldız ismin menajerinin Sarı-kırmızılı yöneticilerle görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor.

İsmi Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray ile anılan Inter'in yıldız oyuncusu Hakan Çalhanoğlu ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

MENAJERİ İSTANBUL'A GELDİ

SportMediaset'in haberine göre; Hakan Çalhanoğlu'nun menajeri, Galatasaray ile görüşmek için İstanbul'a geldi. Milli oyuncunun menajerinin Sarı-kırmızılı yönetim ile görüşme gerçekleştirmek üzere Türkiye'ye geldiği ifade edildi.

GALATASARAY'IN TEKLİFİ

Öte yandan Galatasaray'ın da Hakan Çalhanoğlu için Inter'e teklifi belli oldu. Sarı-kırmızılılar, kulübüyle 2027 yılına dek sözleşmesi bulunan 31 yaşındaki yıldız için İtalyan devine 15 milyon euroluk teklif yaptı.

SEZON PERFORMANSI

Inter'de geride kalan sezonda 47 maçta süre bulan Hakan Çalhanoğlu, 11 gol attı ve 8 asist yaptı. Yıldız orta sahanın güncel piyasa değeri 35 milyon euro olarak gösteriliyor.

Hakan Çalhanoğlu, Internazionale, Galatasaray, İstanbul, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Hakan Çalhanoğlu'nun menajeri transfer için İstanbul'da - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • RAMAZAN KARAMAN:
    daha genç bir oyuncu alına bilir sonraki satışında parada kazanılabilir hakan alınırsa son sahibi olur kulüb artı maliyetli bir oyuncu... 0 0 Yanıtla
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