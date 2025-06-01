Hakan Çalhanoğlu Tarihe Geçti - Son Dakika
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Hakan Çalhanoğlu Tarihe Geçti

01.06.2025 11:13
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Hakan Çalhanoğlu, Şampiyonlar Ligi finalinde 2 kez forma giyen ilk Türk oyuncu oldu.

Inter forması giyen Hakan Çalhanoğlu, UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde 2 kez mücadele eden ilk milli oyuncu olarak tarihe geçti.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının finalinde İtalya temsilcisi Inter ile Fransız ekibi Paris Saint-Germain, Almanya'nın Münih kentindeki Allianz Arena'da karşı karşıya geldi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2024-2025 finalinde Fransız ekibi Paris Saint-Germain (PSG), ilk defa kupayı kaldırma başarısı gösterdi ve 5-0'lık skorla finalde en farklı galibiyet rekorunu da kırdı.

Hakan, final maçında ilk 11'de sahaya çıkarak "Devler Ligi" finalinde 2 kez forma giyen ilk milli futbolcu oldu. Buna rağmen, Hakan, 2 finalde de kupayı kaldırma başarısı gösteremedi.

Milli futbolcu, daha önce Şampiyonlar Ligi finalinde 2022-2023'te yine Inter formasıyla sahaya çıkmış ancak Manchester City karşısındaki finali kaybetmişti.

Arda Güler genç yaşında kupa sevinci yaşadı

Geçen sezon, Şampiyonlar Ligi finalinde milli futbolcu Arda Güler'in de kadrosunda yer aldığı Real Madrid, Borussia Dortmund'u 2-0 mağlup ederek kupayı kazanmıştı.

Arda Güler bu zaferle, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kupa sevinci yaşayan ilk A milli futbolcu oldu. 20 yaşındaki milli futbolcu, final maçında süre alamamış ve karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamlamıştı.

Kupayı kazanan Türk asıllı Alman futbolcular

Türk asıllı Alman futbolculara bakıldığında ise Bayern Münih'teki Mehmet Scholl, 2000-2001 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını kazandı.

Emre Can ise 2012-2013 sezonunda Bayern Münih'te Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırmıştı.

UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını kazanan Türk asıllı son futbolcu ise İlkay Gündoğan oldu. İlkay, 2022-2023 sezonunda Manchester City ile kupa sevinci yaşamıştı.

Finalde kaybeden milli oyuncular

Daha önce UEFA Şampiyonlar Ligi'nde forma giyen Salih Özcan, Hakan Çalhanoğlu, Arda Turan, Nuri Şahin, Hamit Altıntop ve Yıldıray Baştürk, takımlarının final maçını kaybetmesi nedeniyle kupa sevinci yaşayamadı.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2023-2024 sezonu finalinde Real Madrid'e yenilen Almanya'nın Borussia Dortmund ekibinde milli futbolcu Salih Özcan da forma giymişti.

İstanbul'daki Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan 2022-2023 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde, İngiltere temsilcisi Manchester City'ye 1-0 yenilen Inter'deki A Milli Futbol Takımı kaptanı Hakan Çalhanoğlu, ilk finalinde kupa sevinci yaşayamadı. Inter bu sezon Münih'te oynanan final maçında da PSG'ye 5-0 yenilirken, Hakan yine kupayı kaybetmenin üzüntüsünü yaşadı.

Arda Turan'ın 2011 ile 2015 yılları arasında formasını giydiği İspanya ekibi Atletico Madrid, 2013-2014 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde final oynadı. Madrid derbisinin yaşandığı finalde Real Madrid, Atletico Madrid'i 4-1 yenerek kupayı kazandı. Milli futbolcu, sakatlığı nedeniyle final maçında oynayamadı.

Nuri Şahin, Almanya temsilcisi Borussia Dortmund'un formasını giydiği dönemde, 2012-2013 sezonunda finalde oynadı. Alman takımlarının karşılaştığı finalde Bayern Münih, Borussia Dortmund'u 2-1 yenerek kupayı müzesine götürdü.

Hamit Altıntop, Almanya'nın Bayern Münih ekibiyle 2009-2010 sezonunda "Devler Ligi" finaline çıktı. İtalya'nın Inter takımı, Bayern Münih'i 2-0 mağlup ederek kupayı havaya kaldıran taraf oldu.

Yıldıray Baştürk ise Almanya'nın Bayer Leverkusen ekibiyle 2001-2002 sezonunda finalde mücadele etti. İspanya temsilcisi Real Madrid, finalde Bayer Leverkusen'i 2-1 yenerek şampiyonluğu elde etti.

Bu arada 2017-2018 sezonunda Liverpool forması giyen Emre Can, takımının finalde Real Madrid'e 3-1 yenildiği maçta 83. dakikada oyuna dahil olmuştu.

Kaynak: AA

UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Şampiyonlar Ligi, Hakan Çalhanoğlu, Milli Takım, Politika, Futbol, Spor, PSG, Son Dakika

Son Dakika Spor Hakan Çalhanoğlu Tarihe Geçti - Son Dakika

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