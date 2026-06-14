Hakan Çalhanoğlu: Umudumuzu Kaybetmedik - Son Dakika
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Hakan Çalhanoğlu: Umudumuzu Kaybetmedik

Hakan Çalhanoğlu: Umudumuzu Kaybetmedik
14.06.2026 10:37
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A Milli Takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu, Avustralya maçını geride bırakacaklarını belirtti.

A Milli Futbol Takımı Kaptanı Hakan Çalhanoğlu, "Tabii ki istemediğimiz bir sonuç. 2 uzun toptan golleri yedik. Olmaması gereken goller yedik. Genel anlamda baktığımızda maçın kontrolü hep bizdeydi. Domine eden de bizdik. Şansları değerlendiremedik. Önemli olan bu maçı en çabuk şekilde unutmak ve önümüzdeki iki maça bakmak. Turnuva daha bitmedi. Bazen tokat yemek iyi geliyor. Biz de bunun farkındayız"

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ilk maçında Avustralya'ya 2-0 mağlup oldu. Mücadelenin ardından A Milli Futbol Takımı Kaptanı Hakan Çalhanoğlu, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Maçın kontrolünün kendilerinde olduğunu ancak 2 uzun toptan golleri yediklerini aktaran Hakan Çalhanoğlu, "Tabii ki istemediğimiz bir sonuç. Maçtan bir gün önce sizlerle konuştuğumda bundan bahsetmiştim. Kontratağı iyi yapan ve fiziksel olarak iyi bir takım. 2 uzun toptan golleri yedik. Olmaması gereken goller yedik. Genel anlamda baktığımızda maçın kontrolü hep bizdeydi. Domine eden de bizdik. Şansları değerlendiremedik. Önemli olan bu maçı en çabuk şekilde unutmak ve önümüzdeki iki maça bakmak. Turnuva daha bitmedi. Bazen tokat yemek iyi geliyor. Biz de bunun farkındayız" ifadelerini kullandı.

'BİR MAÇ KAYBETTİK DİYE UMUDUMUZU KAYBETMEDİK, KAYBETMEYECEĞİZ DE'

Umutlarını kaybetmeden yollarına devam edeceklerini belirten Hakan, "Herkesin morali tabii ki bozuk. Bir maç kaybettik diye umudumuzu kaybetmedik, kaybetmeyeceğiz de. Biz her zaman ayağa kalmayı bilen bir takımız. Önemli olan da o. Elimden geldiği kadar motive etmeye çalıştım takımı. Önümüzdeki maçlara konsantre olmamız gerekiyor. En önemlisi disiplinli oynamamız gerekiyor" sözlerini sarf etti.

'MAÇ İÇERİSİNDE BÜTÜN DETAYLAR HER ZAMAN ÖNEMLİDİR'

Hakan Çalhanoğlu sözlerini şu ifadelerle noktaladı:

"Maç içerisinde bütün detaylar her zaman önemlidir. Bir saniyede bile her şey değişebiliyor. Her şeye hazırlıklı olmamız gerekiyor. İlk golde atağa çıkarken top bizim kalemize girdi. Her şeye dikkat etmemiz gerekiyor. Kimin ne dediği önemli değil. Bizim kendi hatalarımızdan ders çıkarmamız gerekiyor."

Kaynak: DHA

Hakan Çalhanoğlu, Milli Takım, Avustralya, Turnuva, Futbol, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Hakan Çalhanoğlu: Umudumuzu Kaybetmedik - Son Dakika

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