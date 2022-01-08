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Hakan Kutlu: "Takımımız 10 kişi kaldıktan sonra da iyi mücadele etti" - Son Dakika

Hakan Kutlu: "Takımımız 10 kişi kaldıktan sonra da iyi mücadele etti"

08.01.2022 22:38
Hakan Kutlu: "Takımımız 10 kişi kaldıktan sonra da iyi mücadele etti"

Ankaragücü mağlubiyetinin ardından açıklamalarda bulunan Tuzlaspor Teknik Direktörü Hakan Kutlu, "Mücadele anlamında iki takım da iyi mücadele etti.

Ankaragücü mağlubiyetinin ardından açıklamalarda bulunan Tuzlaspor Teknik Direktörü Hakan Kutlu, "Mücadele anlamında iki takım da iyi mücadele etti. Özellikle bizim takımımız 10 kişi kaldıktan sonra gerçekten iyi mücadele ettik" dedi.

Spor Toto 1. Lig'in 20'nci haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü'ne 1-0 mağlup olan Tuzlaspor'da maç sonu düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Teknik Direktör Hakan Kutlu şunları dedi:

"Öncelikle Ankaragücü'nü tebrik ediyorum. Maçın geneline baktığımızda oyun olarak iki takımın da birbirine çok fazla üstünlük sağlayamadığını gördüm. Oyun olarak iki takımda çok fazla iyi şeyler ortaya koyamadı. Mücadele anlamında iki takımda iyi mücadele etti. Özellikle bizim takımımız 10 kişi kaldıktan sonra gerçekten iyi mücadele ettik. Fazla pozisyona giremedik. Yakaladığımız oda çok net bir gol pozisyonumuz vardı. Bir iki şut denemesinden başka ön alanda üretici olamadık. Ankaragücü'de bu anlamda çok fazla üretmedi."

"Sezonu iyi yerde tamamlayacağız"

Takımda eksiklikler olduğunu söyleyen Kutlu, "Biz de rakibimizi 10 kişi kaldıktan sonrada 11'e 11'iken de oyun pozisyon vermedik. Ama 10 kişi kalmanın zorlukları dakikalar geçtikçe tabi ki oyuncular üzerinde bir baskı oluşturmaya başladı. Duran toptan bir gol yedik. Tabii ki eksiklerimiz var. Yeni göreve başladık. Çalışacağız inşallah sezonu iyi yerde tamamlayacağız. Ama dediğim gibi oyun olarak bakıldığı zaman bizim takımımızda çok fazla iyi şeyler ortaya koymadı. Mücadele anlamında memnunum ama ön alanda biraz daha üretken olmaya ihtiyacımız var" şeklinde konuştu. - ANKARA

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Hakan Kutlu, Ankaragücü, Tuzlaspor, oyunlar, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Hakan Kutlu: 'Takımımız 10 kişi kaldıktan sonra da iyi mücadele etti' - Son Dakika Spor


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