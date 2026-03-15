Hakan Safi'den Kerem Aktürkoğlu için soruşturma iddiasına yanıt
Hakan Safi'den Kerem Aktürkoğlu için soruşturma iddiasına yanıt

15.03.2026 20:36
Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Hakan Safi, Kerem Aktürkoğlu'nun transferi ve sözleşmesi için açıklama yaptı. Hakan Safi yaptığı açıklamada, UEFA'dan soruşturma açıldığı yönündeki iddiaları yalanladı.

UEFA'DAN SORUŞTURMA İDDİALARINA YANIT

Hakan Safi, transferinde sponsor olduğu Kerem Aktürkoğlu için UEFA'dan soruşturma açıldı şeklindeki iddialarına cevap verdi. Safi, yaptığı açıklamada, "Son günlerde, futbol takımımızın şampiyonluk mücadelesi verdiği süreçte UEFA'nın rutin kulüp incelemelerini kasıtlı bir şekilde "Kerem Aktürkoğlu'na özel soruşturma açıldı" şeklinde lanse eden ve kaos yaratmaya çalışan Fenerbahçeli görünümlü kişileri camiamızın bir kenara not ettiğini belirtmek isterim. Bu süreç, şahsımın gözetiminde hukuka uygun bir şekilde kulüp ve federasyonun ilgili birimleriyle koordineli olarak yürütülmüş ve tamamlanmıştır. Bugünden itibaren, kulübümüzde ve dünya kupası yolundaki milli takımımızda önemli bir rol oynayan Kerem Aktürkoğlu'nun Kerem Aktürkoğlu'nun kontratıyla ilgili aleyhte haber yapan kim varsa bunların Fenerbahçe düşmanı oldukları bilinmelidir!

Hakan Safi'nin açıklamasının tam metni şu şekilde:

"Fenerbahçe'mizin ve milli takımımızın futbolcusu Kerem Aktürkoğlu'nun kulübümüze transfer süreci hakkında bugüne kadar; hem geleneksel hem de sosyal medya üzerinden farklı ajandalar ve kişisel çıkarlar gözetilerek yapılan mesnetsiz haberleri yakından takip etmekteyim.

Özellikle son günlerde, futbol takımımızın şampiyonluk mücadelesi verdiği dönemde UEFA'nın rutin kulüp incelemelerini kasıtlı şekilde "Kerem Aktürkoğlu'na özel soruşturma açıldı" iddiası ile ortaya atarak kaos ortamı yaratmaya çalışan Fenerbahçeli görünümlü kişileri de camiamızın bir kenara not ettiğini bilmekteyim.

İlgili süreç şahsım gözetiminde; hukuka uygun şekilde kulüp ve federasyonun ilgili birimleriyle koordineli şekilde yürütülmüş ve tamamlanmıştır. Bugünden itibaren, kulübümüzde ve dünya kupası yolundaki milli takımımızda önemli rol oynayan Kerem Aktürkoğlu'nun kontratıyla ilgili aleyhte haber yapan kim varsa bunların Fenerbahçe düşmanı oldukları bilinmelidir!

Bu haberlere itibar edilmemesini rica ediyor, yöneticiliğim döneminde olduğu gibi bundan sonraki süreçte de Fenerbahçe'nin bir neferi olarak, camiamıza zarar vermek için fırsat kollayan kişilerle mücadele etmeye, kulübümüze gönülden ve karşılıksız vermeye kararlılıkla devam edeceğimi bilmenizi istiyorum.

Tüm camiamıza sevgi ve saygılarımla."

    Yorumlar (2)

  • mahmut mahmut:
    Takımın şampiyonluk mücadelesi verdiği süreçteymiş ...Ha ha .. 8 0 Yanıtla
  • Hakan1421 Hakan1421:
    ne şampiyonluk mücadelesi saçmalama ikincilik mücadelesi veriyor Fenerbahçe 6 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran’ın en büyük destekçisinin komutanı öldürüldü İran'ın en büyük destekçisinin komutanı öldürüldü
İran, İsrail’e bilgi sızdıran 20 ajanı kıskıvrak yakaladı İran, İsrail'e bilgi sızdıran 20 ajanı kıskıvrak yakaladı
İsviçre, ABD’nin İran’a yönelik saldırılarla ilgili 2 keşif uçuşu talebini reddetti İsviçre, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarla ilgili 2 keşif uçuşu talebini reddetti
Formula 1 Bahreyn ve Suudi Arabistan yarışlarını iptal etti Formula 1 Bahreyn ve Suudi Arabistan yarışlarını iptal etti
Elleri ve ayakları bantlanarak akranları tarafından darbedildi Elleri ve ayakları bantlanarak akranları tarafından darbedildi
ABD basınından İsrail iddiası: Önleyici füze stoku kritik derecede azaldı ABD basınından İsrail iddiası: Önleyici füze stoku kritik derecede azaldı
Bomba iddia: Netanyahu, Zelenski’den görüşme talebinde bulundu Bomba iddia: Netanyahu, Zelenski'den görüşme talebinde bulundu

21:06
İsrail’in F-35I uçakları İran’a doğru yola çıktı
İsrail'in F-35I uçakları İran'a doğru yola çıktı
19:56
Irak alev alev Dört bir yanda saldırılar var
Irak alev alev! Dört bir yanda saldırılar var
19:01
Canlı anlatım: Başkentte ikinci gol geldi
Canlı anlatım: Başkentte ikinci gol geldi
18:21
“Öldü“ denilen Netanyahu günler sonra ortaya çıktı
"Öldü" denilen Netanyahu günler sonra ortaya çıktı
18:17
ABD Enerji Bakanı: Savaş birkaç hafta içinde sona erecek
ABD Enerji Bakanı: Savaş birkaç hafta içinde sona erecek
18:09
İranlıları sadece füzeler öldürmüyor: Etkisi on yıllarca sürecek
İranlıları sadece füzeler öldürmüyor: Etkisi on yıllarca sürecek
18:02
Devrim Muhafızları’nın Uzay Ensitüsü bir kez daha vuruldu
Devrim Muhafızları'nın Uzay Ensitüsü bir kez daha vuruldu
