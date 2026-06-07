Hakan Safi Oyunu Kullandı

Fenerbahçe Kulübü Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda oy verme işlemi Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nin yanındaki eski Kenan Evren Lisesi arsasında gerçekleştiriliyor. Saat 11.00'de alana gelen başkan adayı Hakan Safi, saat 16.20'de oy kullanmaya geçti. Safi, 34 numaralı sandıkta oyunu kullandıktan sonra seçim sonuçlarını beklemeye başladı.
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