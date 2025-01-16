Hakem atamalarında yeni dönem - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Hakem atamalarında yeni dönem

Geniş Video İzle

Merkez Hakem Kurulu, Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig'de hakem ve yardımcı hakem atamalarında yeni bir sistem olan Veri Tabanlı Atama Sistemi (VeTAS)'ne geçildiğini duyurdu. Bu haftadan itibaren hakem ve yardımcı hakem atamaları otomatik olarak VeTAS yöntemiyle belirlenecek.

16.01.2025 14:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MHK, hakem atama sisteminde değişikliğe gidildiğini açıkladı. Merkez Hakem Kurulu, Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig'de hakem ve yardımcı hakem atamaları çin Veri Tabanlı Atama Sistemi'ne geçildiğini duyurdu.

MHK'den yapılan açıklamada, "Hakem atamalarında Veri Tabanlı Atama Sistemi (VeTAS) devreye girmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamanın tamamı şu şekilde;

"Hakem Atamalarında Veri Tabanlı Atama Sistemi (VeTAS) Devreye Girdi Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından hakem atama sisteminde değişikliğe gidildi.

Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig'de bu haftadan itibaren VeTAS (Veri Tabanlı Atama Sistemi) ile hakem ve yardımcı hakem atamaları gerçekleştirilecek. 20. haftadan itibaren Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig'de hakem ve yardımcı hakem atamaları otomatik olarak VeTAS yöntemiyle belirlenecek.

Net ve şeffaf kriterlere bağlı şekilde entegre edilen veri tabanlı atama yöntemi, hakemlik sisteminin profesyonelleşmesi yönündeki kritik yapısal değişikliklerden biri olarak öne çıkmıştı. Şeffaflık ilkemiz doğrultusunda, kulüplerimiz resmi başvuruda bulunarak temsilcileri aracılığıyla sistemi yerinde inceleme imkanına sahip olacaklardır. Türk futbolunun kurumsal gelişimi ve marka değerinin artırılması yönünde belirlenen stratejik hedefler doğrultusunda hakemlik sistemiyle ilgili kademeli uygulamalar devam edecek."

Hakem atamalarında yeni dönem
Hakem atamalarında yeni dönem

Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu, Trendyol Süper Lig, Trendyol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Hakem atamalarında yeni dönem - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Cihan CANKAYA:
    Feneri kollamak için kirk takla atiyor -40 325 Yanıtla
  • ferhat:
    Nihat Kahveci bu düzene isyan eden satılmamış DOBRA adamlardan. Şikespora karşı; Antep'in verilemyen 3 penaltısı, Konya'nın verilmeyen penaltısı ve kırmızı, Eyüp ve Göztepe'nin iptal edilen tertemiz golleri, TS 1-0 öne geçecekken gol iptali, Kayseri GS Sivas maçlarında uydurma penaltılar vs vs bunları hep anlattı adam helal olsun. feNerasyon ve MHK istifa ! -20 257 Yanıtla
  • Harun EZER:
    Bir insan onuru, şerefi ve haysiyeti için yaşar. Bunlar namustur. Şimdi Galatasaray taraftarına soruyorum. İçiniz rahat mı? 155 -29 Yanıtla
  • Ayhan Tezcan:
    Cihan cankaya sizi çok kolladılar birazda fenerbahçe yi kollasınlar 4 9 Yanıtla
  • Salim Şimşek:
    ne yaparsanız yapın gs'ın siyasi bağlantılarının önüne geçemezsiniz. önce siyasi bağlantılarını kesip hepsi yargılanmalıdır. göz göre göre bahis kombine de bile dava açılamıyor. 2 8 Yanıtla
  • Engin Engo:
    FENERASYON. ZAMANINDA KONUŞTUKLARINI YERDEN YALAYAN BİRİ ÜLKE FEDERASYONUNU YÖNETİYOR. KOMİK. 0 2 Yanıtla
  • Emin Erol:
    Galatasaray o sistemide ayarlar 2 0 Yanıtla
  • Ferudun Ozmen:
    Fenerin maçına Okan Buruk kankası Halil umut meler in atanması da çok ilginç elektronik ortamda bile yapı var herhalde :) 1 0 Yanıtla
  • Gez Gez Bitmiyor:
    futbol yasaklansın 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:01 ’’Aktif siyaseti bırakacağım’’ diyen Soylu planını açıkladı ''Aktif siyaseti bırakacağım'' diyen Soylu planını açıkladı
15:23 Süper Lig’de bu haftadan itibaren yabancı VAR hakemleri görev yapacak Süper Lig'de bu haftadan itibaren yabancı VAR hakemleri görev yapacak
14:47 2025 yılı yatırım programında en yüksek pay ulaştırma ve eğitime verilecek 2025 yılı yatırım programında en yüksek pay ulaştırma ve eğitime verilecek
14:47 Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir: Hamas ile yapılan anlaşma tam bir felaket Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir: Hamas ile yapılan anlaşma tam bir felaket
13:48 Sahte içkiden ölen kişinin büfeden alışveriş yaptığı anlar ortaya çıktı Sahte içkiden ölen kişinin büfeden alışveriş yaptığı anlar ortaya çıktı
22:29 Cristiano Ronaldo’ya futbol tarihin de eşi benzeri görülmemiş teklif Cristiano Ronaldo'ya futbol tarihin de eşi benzeri görülmemiş teklif
22:10 Hamas’ın ateşkes sonrası yaptığı açıklamada Türkiye detayı Hamas'ın ateşkes sonrası yaptığı açıklamada Türkiye detayı
22:09 Joe Biden’dan anlaşma sonrası ilk açıklama: İsrail bizim sayemizde ateşkes dedi Joe Biden'dan anlaşma sonrası ilk açıklama: İsrail bizim sayemizde ateşkes dedi
21:50 İmzaların atılması an meselesi: Galatasaray’a Wilfried Zaha piyangosu vurdu İmzaların atılması an meselesi: Galatasaray'a Wilfried Zaha piyangosu vurdu
21:47 21 yıl sonra kritik ziyaret Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara’da konuk edecek 21 yıl sonra kritik ziyaret! Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'da konuk edecek
21:42 RTÜK, Zahide Yetiş’in programındaki skandala ilişkin inceleme başlattı RTÜK, Zahide Yetiş'in programındaki skandala ilişkin inceleme başlattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2025 16:35:55. #1.11#
SON DAKİKA: Hakem atamalarında yeni dönem - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.