Hakem Cezaları Yeniden Düzenlenmeli - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hakem Cezaları Yeniden Düzenlenmeli

Hakem Cezaları Yeniden Düzenlenmeli
06.03.2026 00:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TFFHGD Başkanı Kahraman Minnet, hakem disiplin cezalarının orantılı olması gerektiğini belirtti.

Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği (TFFHGD) Genel Başkanı Kahraman Minnet, hakemlere verilen disiplin cezalarının yeniden düzenlenmesi gerektiğini söyledi.

TFFHGD Kocaeli Şubesi tarafından bir restoranda düzenlenen iftar programının ardından gazetecilere açıklama yapan Minnet, Ramazan ayının manevi atmosferinde aynı sofrada buluşmaktan memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Hakem camiasının son dönemde özellikle bahis soruşturmaları ve disiplin süreçleri nedeniyle zor bir dönemden geçtiğine değinen Minnet, yanlış bir yol içinde olanlara devletin ve adalet sisteminin gereğini yapacağına inandığını dile getirdi.

Bu süreçte yaşanan en büyük sıkıntının cezalardaki orantısızlık olduğunu anlatan Minnet, bir futbolcu bir yıl ceza alıp dönebilirken, 45 gün ceza alan bir hakemin dönememesinin adil olmadığını savundu.

TFFHGD Genel Başkanı Kahraman Minnet, şunları kaydetti:

"Neticede bunlar insandır. Yine söylüyorum. Keskin hatası olana devletimiz, hukuk gereğini yapar. Bu çocukların çoğu genç, öğrencilik dönemlerinde yaptıkları hatalar nedeniyle tüm kariyerleri sona ermemeli. Yani bu kardeşlerimize bir şans verilmesi lazım. Ama şunun da bilinmesini istiyorum. Bunun sorumlusu Türkiye Futbol Federasyonu değil. Bunu açık ve net söyleyeyim. Çünkü bu, 1998 yılında talimata koyuldu. Genel merkez olarak birtakım çalışmalar yapıyoruz. Sayın Federasyon Başkanımıza arz edeceğiz ama dediğim gibi farklı bakmamak lazım. Talimatlarda 45 gün ceza alan hakemi ömür boyu men etmekten ziyade biraz daha hakemlerin döndürülmesi noktasında yapılanmaya dönük inceleme ve güncelleme yapılması gerektiğini düşünüyorum. Ama yine belirteyim bunun sorumlusu 1998 yılında çıkarılan talimat. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanımızın ve yönetim kurulunun bunu dikkate alacağını düşünüyorum. Talebimiz ve düşüncemiz de bu yöndedir."

Hakem ücretlerinde iyileştirme beklentisi

Minnet, hakem ücretlerinin özellikle amatör liglerde yetersiz kaldığına değinerek, konuyu federasyon yönetimiyle görüştüklerini bildirdi.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve yönetim kuruluyla bir görüşme yaptıklarını anımsatan Minnet, "Düşünsenize 500 liraya çocuklar amatör sahalarda bu işi gönüllülük esasıyla yapıyor ama Sayın Başkanımız sağ olsun özellikle amatörlerde bizim için gerçekten önemli sayılabilecek iyileştirme yaptı." dedi.

Minnet, federasyon tarafından kaynak oluşturulduğunda hakem ücretlerinde iyileştirme yapılacağı düşüncesinde olduklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Hakem Cezaları Yeniden Düzenlenmeli - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
12 yaşında ama boyu 1.80 İbrahim Tatlıses’in kızının son hali görenleri şaşırttı 12 yaşında ama boyu 1.80! İbrahim Tatlıses'in kızının son hali görenleri şaşırttı
Devlet dairesinde skandal: Vatandaş o anları kayda alıp paylaştı Devlet dairesinde skandal: Vatandaş o anları kayda alıp paylaştı
Komisyondan geçti Bedelli askerlik tutarı arttırılıyor Komisyondan geçti! Bedelli askerlik tutarı arttırılıyor
Aracında başından tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu Aracında başından tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu
İran en büyük kozunu açıkladı Rejime müdahale olursa orayı vuracaklar İran en büyük kozunu açıkladı! Rejime müdahale olursa orayı vuracaklar
İran, Irak’taki muhalif Kürt grupların üslerini 3 füzeyle vurdu İran, Irak'taki muhalif Kürt grupların üslerini 3 füzeyle vurdu
Almanya savaşa mı katılıyor Savunma Bakanı alınan kararı duyurdu Almanya savaşa mı katılıyor? Savunma Bakanı alınan kararı duyurdu

23:31
Çin’in Nostradamus’u Jiang Xueqin’in kehanetleri bir bir gerçeğe dönüşüyor
Çin'in Nostradamus'u Jiang Xueqin'in kehanetleri bir bir gerçeğe dönüşüyor
23:21
Sri Lanka, ada açıklarında İran’a ait ikinci geminin olduğunu duyurdu
Sri Lanka, ada açıklarında İran'a ait ikinci geminin olduğunu duyurdu
22:27
ABD, Kuveyt’teki büyükelçiliğini kapattı
ABD, Kuveyt'teki büyükelçiliğini kapattı
22:19
Bakü-Nahçıvan uçağı 71 yolcusuyla Iğdır’a indi
Bakü-Nahçıvan uçağı 71 yolcusuyla Iğdır'a indi
22:14
NATO, ittifak genelindeki balistik füze savunma önlemlerini artırdı
NATO, ittifak genelindeki balistik füze savunma önlemlerini artırdı
20:51
ABD Başkanı Trump, İran’ın ardından Küba’nın da “düşeceğini“ iddia etti
ABD Başkanı Trump, İran'ın ardından Küba'nın da "düşeceğini" iddia etti
20:24
İran, Bahreyn Petrol Şirketi’ne ait tesisi füzeyle vurdu
İran, Bahreyn Petrol Şirketi'ne ait tesisi füzeyle vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2026 00:13:00. #.0.5#
SON DAKİKA: Hakem Cezaları Yeniden Düzenlenmeli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.