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Hakem Halil Umut Meler sahalara dönüyor! 14 Ocak'ta yeniden düdük çalacak - Son Dakika
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Hakem Halil Umut Meler sahalara dönüyor! 14 Ocak'ta yeniden düdük çalacak

Ankaragücü kulübünün eski başkanı Faruk Koca tarafından uğradığı yumruklu saldırı sonrası sahalara bir süre ara veren hakem Halil Umut Meler, 14 Ocak Pazar günü oynanacak İstanbulspor-Konyaspor maçında düdük çalacak.

12.01.2024 - 12:40,  Güncelleme: 12:51
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Süper Lig'de 20. haftanın hakemleri açıklandı. Ligin 15. haftasında Eski Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tarafından yumruklu saldırıya uğrayan hakem Halil Umut Meler, 14 Ocak Pazar günü sahalara dönüyor.

SALDIRININ ARDINDAN MÜSABAKALAR ERTLENMİŞTİ

Halil Umut Meler, 11 Aralık'ta MKE Ankaragücü ile Çaykur Rizespor arasında oynanan 15. hafta müsabakasının ardından, ev sahibi ekibin başkanı Faruk Koca ile 2 kişinin saha içinde saldırısına uğramış ve 2 gün hastanede kalmıştı. Bu saldırının ardından ligde 16. hafta müsabakaları ertelenirken, Faruk Koca tutuklanmış ve sonrasında tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Hakem Halil Umut Meler, 14 Ocak'ta sahalara dönüyor! İşte düdük çalacağı karşılaşma

PAZAR GÜNÜ DÜDÜK ÇALACAK

Bir süre sahalardan uzak kalan Meler, Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından Süper Lig'in 20. haftasında 14 Ocak Pazar günü İstanbulspor ile TÜMOSAN Konyaspor arasında oynanacak müsabakada görevlendirildi.

Hakem Halil Umut Meler sahalara dönüyor! 14 Ocak\'ta yeniden düdük çalacak
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SON DAKİKA: Hakem Halil Umut Meler sahalara dönüyor! 14 Ocak'ta yeniden düdük çalacak - Son Dakika
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