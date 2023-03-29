Yunanistan Futbol Federasyonu, Yunanistan Süper Ligi'nde şampiyonluk yarışı veren AEK, Panathinaikos, Olympiacos, PAOK, Aris ve Volos'un yöneticileri ile görüştü. Toplantıda gergin anlar yaşandı.
Yunanistan Ligi'nde hakemlerin performansından memnun olmayan Olympiakos'ta başkan yardımcısı Kostas Karapapas toplantıda oldukça sinirlendi. Karapapas, federasyon başkanı ve yardımcılarına etek fırlattı.
Görüşmelerdeki görüntüler sızması ülke basınında büyük yankı uyandırdı. Yaşananlardan sonra kendisini savunan Karapapas, "Baltakos'a giymesi için etek verdim." dedi.
Son Dakika › Spor › Bütün ülke bu görüntüleri konuşuyor! Toplantı esnasında sinirlerine hakim olamayan kulüp yetkilisi federasyon başkanına etekle saldırdı - Son Dakika