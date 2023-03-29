Bütün ülke bu görüntüleri konuşuyor! Toplantı esnasında sinirlerine hakim olamayan kulüp yetkilisi federasyon başkanına etekle saldırdı - Son Dakika
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Bütün ülke bu görüntüleri konuşuyor! Toplantı esnasında sinirlerine hakim olamayan kulüp yetkilisi federasyon başkanına etekle saldırdı

29.03.2023 16:10

Hakem kararlarından memnun olmadığını dile getiren Olympiakos Başkan Yardımcısı Kostas Karapapas, Yunanistan Futbol Federasyonu ile yapılan toplantıda, federasyon başkanı ve yetkililerine etek fırlattı. Yaşanan anlara ait görüntüler sosyal medyada geniş yankı buldu.

Yunanistan Futbol Federasyonu, Yunanistan Süper Ligi'nde şampiyonluk yarışı veren AEK, Panathinaikos, Olympiacos, PAOK, Aris ve Volos'un yöneticileri ile görüştü. Toplantıda gergin anlar yaşandı.

BAŞKANA ETEK FIRLATTI

Yunanistan Ligi'nde hakemlerin performansından memnun olmayan Olympiakos'ta başkan yardımcısı Kostas Karapapas toplantıda oldukça sinirlendi. Karapapas, federasyon başkanı ve yardımcılarına etek fırlattı.

"GİYMESİ İÇİN ETEK VERDİM"

Görüşmelerdeki görüntüler sızması ülke basınında büyük yankı uyandırdı. Yaşananlardan sonra kendisini savunan Karapapas, "Baltakos'a giymesi için etek verdim." dedi.

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Yunanistan, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bütün ülke bu görüntüleri konuşuyor! Toplantı esnasında sinirlerine hakim olamayan kulüp yetkilisi federasyon başkanına etekle saldırdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bütün ülke bu görüntüleri konuşuyor! Toplantı esnasında sinirlerine hakim olamayan kulüp yetkilisi federasyon başkanına etekle saldırdı - Son Dakika
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