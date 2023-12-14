Hakemlere siyah kurdele takılacak

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler'e yapılan fiziki saldırı nedeniyle bu haftaki basketbol maçlarında hakemlerin siyah kurdele takacağını duyurdu.

TBF'den konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Türkiye Basketbol Federasyonu olarak, Halil Umut Meler'e yapılan çirkin saldırıyı kınamak ve şiddete karşı hakemlerimizin birlik ve beraberliğini vurgulamak amacıyla bu haftaki basketbol müsabakalarında hakemlerimiz siyah kurdele takacaktır. Bu vesileyle bir kez daha hakem Halil Umut Meler'e yapılan çirkin saldırıyı kınıyor ve bu tür sporla bağdaşmayan olayların son bulmasını diliyoruz" denildi. - İSTANBUL