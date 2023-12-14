 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Hakemlere siyah kurdele takılacak - Son Dakika
Üye Girişi

Hakemlere siyah kurdele takılacak

Türkiye Basketbol Federasyonu, FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler'e yapılan fiziki saldırı nedeniyle bu haftaki basketbol maçlarında hakemlerin siyah kurdele takacağını duyurdu.

Hakemlere siyah kurdele takılacak
14.12.2023 - 16:35,
Abone Ol

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler'e yapılan fiziki saldırı nedeniyle bu haftaki basketbol maçlarında hakemlerin siyah kurdele takacağını duyurdu.

TBF'den konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Türkiye Basketbol Federasyonu olarak, Halil Umut Meler'e yapılan çirkin saldırıyı kınamak ve şiddete karşı hakemlerimizin birlik ve beraberliğini vurgulamak amacıyla bu haftaki basketbol müsabakalarında hakemlerimiz siyah kurdele takacaktır. Bu vesileyle bir kez daha hakem Halil Umut Meler'e yapılan çirkin saldırıyı kınıyor ve bu tür sporla bağdaşmayan olayların son bulmasını diliyoruz" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Halil Umut Meler, basketbol, Türkiye, Basketbol, Saldırı, Şiddet, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Hakemlere siyah kurdele takılacak - Son Dakika


15:56
Oyuncu Ege Aydan ressam çıktı! 38. sergisini açmaya hazırlanıyor Oyuncu Ege Aydan ressam çıktı! 38. sergisini açmaya hazırlanıyor
15:36
Emekli Aylıkları Alım Gücünü Kaybetti Emekli Aylıkları Alım Gücünü Kaybetti
15:36
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ece Güner istifa etti İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ece Güner istifa etti
15:33
Ölüp tekrar dirilen kadın o anları anlattı: Derin bir huzur hissettim Ölüp tekrar dirilen kadın o anları anlattı: Derin bir huzur hissettim
15:31
Filistinli küçük kızın ölen kız kardeşine vedası yürekleri dağladı: Seni asla unutmayacağım Filistinli küçük kızın ölen kız kardeşine vedası yürekleri dağladı: Seni asla unutmayacağım
15:26
Hakem Meler'e saldırıyla ilgili 4 kişiye dava açıldı! Yumruk atan Faruk Koca 3 suçtan yargılanacak Hakem Meler'e saldırıyla ilgili 4 kişiye dava açıldı! Yumruk atan Faruk Koca 3 suçtan yargılanacak
15:05
Merkez Bankası Başkanı Erkan: TL'ye geçiş zamanı geldi Merkez Bankası Başkanı Erkan: TL'ye geçiş zamanı geldi
14:37
Dışişleri Bakanı Fidan: İsrail'i destekleyenler BMGK'da oluşan tabloyu iyi anlamalı Dışişleri Bakanı Fidan: İsrail'i destekleyenler BMGK'da oluşan tabloyu iyi anlamalı

Son Dakika
15:56 Oyuncu Ege Aydan ressam çıktı! 38. sergisini açmaya hazırlanıyor
15:31 Filistinli küçük kızın ölen kız kardeşine vedası yürekleri dağladı: Seni asla unutmayacağım
15:36 İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ece Güner istifa etti
15:36 Emekli Aylıkları Alım Gücünü Kaybetti
15:33 Ölüp tekrar dirilen kadın o anları anlattı: Derin bir huzur hissettim
15:26 Hakem Meler'e saldırıyla ilgili 4 kişiye dava açıldı! Yumruk atan Faruk Koca 3 suçtan yargılanacak
15:05 Merkez Bankası Başkanı Erkan: TL'ye geçiş zamanı geldi
14:37 Mehmet Ali Erbil'in 44 yaş küçük eski aşkı konuştu: Beni zorla sevgilimden ayırdı
14:37 Dışişleri Bakanı Fidan: İsrail'i destekleyenler BMGK'da oluşan tabloyu iyi anlamalı
14:33 Bitmez'in vefatı TBMM'de milletvekili ölümüyle sonuçlanan 4. vaka olarak kayıtlara geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2023 16:45:30. #1.13#
SON DAKİKA: Hakemlere siyah kurdele takılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement