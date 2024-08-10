Süper Lig'in ilk haftasında Fenerbahçe, sahasında Adana Demirspor'u konuk etti. Teknik direktör Jose Mourinho, sarı-lacivertlilerle Süper Lig'deki ilk maçında hakem kararlarına oldukça sinirlendi ve sert tepki gösterdi.
Mücadelenin 20. dakikasında Fenerbahçe'nin hızlı kullandığı taç atışının tekrarlattırılması sonrası teknik direktör Jose Mourinho ve yardımcısı Salvatore Foti, karara çok sinirlendi ve itirazlar sonucu Foti sarı kart gördü.
Mourinho, hakem Atilla Karaoğlan'ın bazı kararlarına da sert tepki gösterdi. Portekizli teknik adam, Adana Demirspor Teknik Direktörü Michael Valkanis ile birlikte yardımcılarının da kulübede önünde gözükmesine itiraz etti.
İşte o anlar;
Son Dakika › Spor › Hakemlerle burun buruna geldi! Mourinho, Süper Lig'deki ilk maçında sinirden çılgına döndü - Son Dakika
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