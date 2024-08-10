Hakemlerle burun buruna geldi! Mourinho, Süper Lig'deki ilk maçında sinirden çılgına döndü - Son Dakika
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Hakemlerle burun buruna geldi! Mourinho, Süper Lig'deki ilk maçında sinirden çılgına döndü

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun yardımcısı Salvatore Foti, Adana Demirspor ile oynanan karşılaşmada itirazı nedeniyle sarı kart gördü. Mourinho'nun ise hakem Atilla Karaoğlan'ın bazı kararlarında oldukça sinirlendiği görüldü.

10.08.2024 23:08  Güncelleme: 23:26
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Süper Lig'in ilk haftasında Fenerbahçe, sahasında Adana Demirspor'u konuk etti. Teknik direktör Jose Mourinho, sarı-lacivertlilerle Süper Lig'deki ilk maçında hakem kararlarına oldukça sinirlendi ve sert tepki gösterdi.

MOURINHO'NUN YARDIMCISI SARI KART GÖRDÜ

Mücadelenin 20. dakikasında Fenerbahçe'nin hızlı kullandığı taç atışının tekrarlattırılması sonrası teknik direktör Jose Mourinho ve yardımcısı Salvatore Foti, karara çok sinirlendi ve itirazlar sonucu Foti sarı kart gördü.

MOURINHO'YU SİNİRLENDİREN DETAY

Mourinho, hakem Atilla Karaoğlan'ın bazı kararlarına da sert tepki gösterdi. Portekizli teknik adam, Adana Demirspor Teknik Direktörü Michael Valkanis ile birlikte yardımcılarının da kulübede önünde gözükmesine itiraz etti.

İşte o anlar;

Hakemlerle burun buruna geldi! Mourinho, Süper Lig'deki ilk maçında sinirden çılgına döndü
GÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS
Hakemlerle burun buruna geldi! Mourinho, Süper Lig'deki ilk maçında sinirden çılgına döndü
GÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS
Hakemlerle burun buruna geldi! Mourinho, Süper Lig'deki ilk maçında sinirden çılgına döndü
GÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS
Hakemlerle burun buruna geldi! Mourinho, Süper Lig\'deki ilk maçında sinirden çılgına döndü

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Son Dakika Spor Hakemlerle burun buruna geldi! Mourinho, Süper Lig'deki ilk maçında sinirden çılgına döndü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Çelikk: Show yapıyor sökmez burası Türkiye Avrupa değil 59 54 Yanıtla
  • Talat Yelbuz: Mert hakan la iyi ikili olur bunlar kulübede sarı kart sezon sonu ikiside kırmızı lahana 53 39 Yanıtla
  • fatih mazlum: Sovmen gundi 34 34 Yanıtla
  • ferhat eser: show yapma aslanım yemezler burası Türkiye 29 38 Yanıtla
  • mustafa sagdic: hakemler gercekden berbat. dun toreira nin kirmizisini es gectiler. 29 13 Yanıtla
  • Serdar Dur: Tadic adamın ayağını kırdı kart görmedi bu da çıkmış faul bizim lehimize diyor. Rakibin hali içler acısı. 23 19 Yanıtla
  • Bayram Yavuz: Jose Mourinho daha ilk maçta Kadiköy'de showuna başladı 15 20 Yanıtla
  • Mustafa BOZKURT: bu kariyer bunca kupa, tanınmışlık, neden show yapsın bakın dalganıza,.. 20 14 Yanıtla
  • serkan keskin: tazminat is loading.. 7 8 Yanıtla
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