Hakemliği bırakma kararı almışlardı! Nihat Özdemir aradı, Halil Umut Meler ve Arda Kardeşler geri geldi - Son Dakika
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Hakemliği bırakma kararı almışlardı! Nihat Özdemir aradı, Halil Umut Meler ve Arda Kardeşler geri geldi

11.03.2022 23:20

13 hakemi liste dışı bırakması sonrası Halil Umut Meler ve Arda Kardeşler de görev almak istemediklerini bildirmişti. TFF Başkanı Nihat Özdemir, Meler ve Kardeşler'i arayıp gelmelerini istedi. İki hakem de bu hafta VAR'da görev alacak.

Merkez Hakem Kurulu'nun hakemlerle ilgili aldığı kararların yankıları sürüyor. 13 hakeme düdük astırılmasının ardından görevine devam edecek listede adı bulunan hakemler de resti çekti. Son olarak Halil Umut Meler ve Arda Kardeşler'in maçlarda görev almak istememesi üzerine TFF Başkanı Nihat Özdemir devreye girdi.

GÖREV ALMAK İSTEMEDİKLERİNİ BİLDİLER

Fanatik'in haberine göre, FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler'le birlikte Arda Kardeşler, MHK'nın son hakem kararları sonrası Türkiye Futbol Federasyonu'na giderek görev almak istemediklerini MHK'ya bildirmişti.

TFF Başkanı Nihat Özdemir hakemleri bizzat aradı! Halil Umut Meler ve Arda Kardeşler göreve döndü
Halil Umut Meler

NİHAT ÖZDEMİR İKNA ETTİ

İki hakemin akıbetinin ne olacağı merak konusu olurken, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'in, Halil Umut Meler ve Arda Kardeşler'i arayıp ikna ettiği öğrenildi. Meler ve Kardeşler'in bu hafta VAR hakemi olarak görev alacakları kaydedildi. Hangi maçta VAR hakemi olacakları ise maç günü açıklanacak.

TFF Başkanı Nihat Özdemir hakemleri bizzat aradı! Halil Umut Meler ve Arda Kardeşler göreve döndü
Arda Kardeşler
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Futbol Federasyonu, Halil Umut Meler, Arda Kardeşler, Nihat Özdemir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Hakemliği bırakma kararı almışlardı! Nihat Özdemir aradı, Halil Umut Meler ve Arda Kardeşler geri geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hakemliği bırakma kararı almışlardı! Nihat Özdemir aradı, Halil Umut Meler ve Arda Kardeşler geri geldi - Son Dakika
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