Hakemlik Sistemi Yeniden Yapılandırılacak - Son Dakika
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Spor

Hakemlik Sistemi Yeniden Yapılandırılacak

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, hakemlik sisteminin iki ayaklı bir projeyle yenileneceğini duyurdu.

10.12.2024 11:53
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, hakemlik sisteminin yeniden yapılanacağını belirterek, "Bu projemizin iki ayağı var; ilk ayağında performans değerlendirmeleri ve hakem atamaları önümüzdeki günlerde atacağımız adımlarla, yapacağımız bildirimlerle daha detaylı bir şekilde açıklayacağız. Yepyeni bir düzen tesis ediyoruz. İkinci ayağında ise kurumsal yapılanma mevcut" dedi.

Turkuvaz Medya Spor Zirvesi, Turkuvaz Medya Merkezi'nde gerçekleşiyor. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak'ın yanı sıra Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, TFF Başkan Vekili Ceyhun Kazancı, Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Acun Ilıcalı, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve spor camiasında birçok isim zirvede yer aldı.

"Futbolu yönetmeye, futbolun adil ve adaletli yönetilmesine inanarak talip oldum"

Programda bir konuşma gerçekleştiren TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, "Futbolu yönetmeye, futbolun adil ve adaletli yönetilmesine inanarak talip oldum. Değerli delegeler samimiyetimize inanarak bizlere bu görevi layık gördü. Onların bu görevini boşa çıkarmamak için çalışmalarımıza dört elle sarılarak aynı heyecanla sürdürüyoruz. En alt ligden en üst liglere kadar tüm takımlara birlik olma felsefesini ön planda tutmak bize bir adım gelene on adım gitme düşüncesinden ödün vermedik. Bizler futbolun değerli paydaşları olarak sorunları çözmek istiyoruz. Biriken sorunları çözmediğimiz takdirde ülkemizin ve sporumuzun hak ettiği yere getirmek mümkün değil. Kısır çekişmelerle yol alamayız. Devletimizin yaptığı modern statlarla birlikte teknolojinin yeni gelişmelerine ayak uydurmak, gençlerimizi yarınlara en iyi şekilde hazırlamak zorundayız. 2024 yılı milli takımımız için başarılı geçti" cümlelerine yer verdi.

"Hakkaniyet duygusundan uzaklaşmadan futbolumuzu yarınlara taşımak istiyoruz"

Kulüpler Birliği'ne sunulan projeleri 5 ana başlıkta sınıflandıran Başkan Hacısomanoğlu, "Bunlardan ilki standart sözleşme konusu; oyuncularla birden fazla sözleşme imzalanarak çarpık düzen yerine, tek bir sözleşme mantığını devreye alacağız. Amacımız oyuncu sözleşmelerinde uluslararası kaliteyi yakalamak, kulüplerimizin oyuncu sözleşmelerinden pazarlık güçlerini artırmak. Vadesi geçmiş borç kontrolü futbolumuzun kanayan yaralarından biri olan borçların geç ödenmesi konusunu çözmek istiyoruz. Kulüplerimizin finansal, dar boğaza girdiğinin ilk sinyalleri borçlarını ödeyememelerindendir. Kulüplerimizin mali durumları daha kötüleşmeden transferlere kontroller getirmeyi planlıyoruz. Harcama limitleri geçmiş dönemdeki uygulamalar gereksiz esnetmeler nedeniyle beklenen sonuçları veremedi. Daha şeffaf ve daha basit hale getirerek gereksiz esneklikleri sağlamadan hayata geçirmeyi planlıyoruz. Bu sayede kulüplerin harcamaları kontrol altına alınacak tüm kamuoyu kulüplerin mali durumları hakkında bilgi sahibi olacak. Son projemiz ise saha içi rekabeti tesis etmek amacıyla planlanıyor. O da hakemlik sisteminin yeniden yapılanması. Bu projemizin iki ayağı var; ilk ayağında performans değerlendirmeleri ve hakem atamaları önümüzdeki günlerde atacağımız adımlarla yapacağımız bildirimlerle daha detaylı bir şekilde açıklayacağız. Yepyeni bir düzen tesis ediyoruz. İkinci ayağında ise kurumsal yapılanma mevcut. Bunun için de geçmiş dönemde arkadaşlarımızın çalışmaları sonucunda Kulüpler Birliği'ne anlatıldı. Kulüplerimizin iş birliği ve itici gücü bize bu yolda büyük kolaylık sağlıyor. Biz de herkese eşit mesafede ve hakkaniyet duygusundan hiçbir zaman uzaklaşmadan futbolumuzu yarınlara taşımak istiyoruz. 2024 sonuna geliyoruz inşallah yeni yıl ülkemizin büyük başarıların yılı olacak" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye Futbol Federasyonu, Politika, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Hakemlik Sistemi Yeniden Yapılandırılacak - Son Dakika

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