Hakim Ziyech, kaçırdığı golle Avrupa'da manşet oldu - Son Dakika
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Spor

Hakim Ziyech, kaçırdığı golle Avrupa'da manşet oldu

Hakim Ziyech, kaçırdığı golle Avrupa\'da manşet oldu

Galatasaray'ın Faslı yıldızı Hakim Ziyech, Bodrum FK maçında kaçırdığı golle Avrupa'da manşet oldu. İngiliz Daily Mail'in taraftar yorumlarına da yer verdiği ''Hakim Ziyech'ten şok edici bir hata: Taraftarlar şaşkına döndü'' başlıklı haberinde bir İngiliz taraftarın ''Bunu rahmetli babaannem atardı'' yorumu dikkat çekti.

24.11.2024 14:43
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Bodrum FK'ya konuk oldu. İlk yarısı 0-0 sona eren mücadeleyi konuk ekip 54. dakikada Michy Batshuayi'nin attığı golle 1-0 kazanmayı başardı. Karşılaşmaya oyuna sonradan dahil olan Hakim Ziyech'in kaçırdığı gol damga vurdu.

BOMBOŞ KALEYE ATAMADI

Mücadelenin 66. dakikasında rakip yarı alanın ortalarında topla buluşan Victor Osimhem, rakibinden sıyrılarak topu ceza sahasına kadar götürdü. Şut açısı yakalayan yıldız oyuncu buna rağmen topu daha müsait durumdaki Ziyech'e aktardı. Ziyech'in boş kaleye kale alanı içerisinden yaptığı vuruşta top auta gitti. Kaçan pozisyonun ardından Hakim Ziyech de kendisine inanamadı. Osimhen bu anlarda takım arkadaşını alkışlayarak moral vermeye çalıştı.

AVRUPA'DA MANŞET OLDU

Faslı yıldızın kaçırdığı gol, Türkiye'nin yanı sıra İngiltere ve Hollanda da yankı buldu. Özellikle dikkat çeken İngiliz Daily Mail'in "Hakim Ziyech'ten şok edici bir hata: Taraftarlar şaşkına döndü" başlıklı haberinde şu ifadelere yer verildi;

" Chelsea'nin unutulan eski kanat oyuncusu Galatasaray'ın Bodrum'u yendiği maçta şok edici bir ıska yaptı. Ziyech hemen hayal kırıklığı içinde yere baktı ve ardından şansı hazırlayan Osimhen'e başını salladı."

"BUNU RAHMETLİ BABAANNEM BİLE ATARDI"

Haberde ayrıca İngiliz taraftarların yorumlarına da yer verildi. Pozisyonu izleyen bir İngiliz taraftar; "Bunu rahmetli babaannem bile atardı" diye yorum yaparken bir başkası ise, "Bu çılgınca bir hata, topla birlikte kalenin içine girebilirdin" diye yazdı.

Victor Osimhen, Hakim Ziyech, Galatasaray, Daily Mail, Futbol, Bodrum, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Hakim Ziyech, kaçırdığı golle Avrupa'da manşet oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Akay Kayhan:
    mor inyo hani ingilterede izlenmiyordu? Seni izlemiyor olabilirler ama şanlı GALATASARAY’ı dünyanın heryerinden izliyorlar ve haber yapılıyor..! 11 10 Yanıtla
  • Murat Küyük:
    yılın malı ödülü bu salağa verilmeli 9 4 Yanıtla
  • Mehmet Türk:
    Defol git 3 2 Yanıtla
  • serkan kutlukan:
    Bence gönderilmeli mental olarak bir çöküş var kendini oyuna veremiyor bu şekilde de devam edemez 3 1 Yanıtla
  • Ercan Karatas:
    Manşet Değil Rezil Oldu 0 0 Yanıtla
  • Erden Timur:
    Murat koyul koyim de tur at 0 0 Yanıtla
  • Adem GS:
    top zıplayarak geldi 0 0 Yanıtla
  • Coskun Kokoc:
    Düşünsenize bu golü Uefa Ligi Final Maçında kaçırdığını, bence maçlara tam motivasyonla çıkmıyor. Tam konsantre olmadan rahat bir vuruş yaptı. Kendisi bile topa vurmadan yüzde yüz gol bu demiştir içinden. 0 0 Yanıtla
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