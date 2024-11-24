Hakim Ziyech, kaçırdığı golle Avrupa\'da manşet oldu

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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Bodrum FK'ya konuk oldu. İlk yarısı 0-0 sona eren mücadeleyi konuk ekip 54. dakikada Michy Batshuayi'nin attığı golle 1-0 kazanmayı başardı. Karşılaşmaya oyuna sonradan dahil olan Hakim Ziyech'in kaçırdığı gol damga vurdu.

BOMBOŞ KALEYE ATAMADI

Mücadelenin 66. dakikasında rakip yarı alanın ortalarında topla buluşan Victor Osimhem, rakibinden sıyrılarak topu ceza sahasına kadar götürdü. Şut açısı yakalayan yıldız oyuncu buna rağmen topu daha müsait durumdaki Ziyech'e aktardı. Ziyech'in boş kaleye kale alanı içerisinden yaptığı vuruşta top auta gitti. Kaçan pozisyonun ardından Hakim Ziyech de kendisine inanamadı. Osimhen bu anlarda takım arkadaşını alkışlayarak moral vermeye çalıştı.

AVRUPA'DA MANŞET OLDU

Faslı yıldızın kaçırdığı gol, Türkiye'nin yanı sıra İngiltere ve Hollanda da yankı buldu. Özellikle dikkat çeken İngiliz Daily Mail'in "Hakim Ziyech'ten şok edici bir hata: Taraftarlar şaşkına döndü" başlıklı haberinde şu ifadelere yer verildi;

" Chelsea'nin unutulan eski kanat oyuncusu Galatasaray'ın Bodrum'u yendiği maçta şok edici bir ıska yaptı. Ziyech hemen hayal kırıklığı içinde yere baktı ve ardından şansı hazırlayan Osimhen'e başını salladı."

"BUNU RAHMETLİ BABAANNEM BİLE ATARDI"

Haberde ayrıca İngiliz taraftarların yorumlarına da yer verildi. Pozisyonu izleyen bir İngiliz taraftar; "Bunu rahmetli babaannem bile atardı" diye yorum yaparken bir başkası ise, "Bu çılgınca bir hata, topla birlikte kalenin içine girebilirdin" diye yazdı.