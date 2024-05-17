Hakkari\'de Judo Yapan Gençler Balkan Şampiyonası\'nda Madalya Hedefliyor

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Hakkari'de Polisgücü Spor Kulübünde judo yapan Semanur Öztunç ve Rojda Kanat, Türkiye şampiyonalarında aldıkları derecelerle katılmaya hak kazandıkları Ümitler Balkan Şampiyonası'ndan madalyayla dönmeyi hedefliyor.

Kentteki gençlerin spora kazandırılması amacıyla 23 yıl önce İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde kurulan Polisgücü Spor Kulübü çatısı altında spor yapan Semanur ve Rojda, katıldıkları turnuvalarda önemli başarılara imza attı.

Arkadaşlarının antrenmanlarından etkilenerek başladığı judoda 2 yıl önce Yunanistan'da katıldığı Balkan Şampiyonası'nda ikinci olan ve Türkiye'de önemli dereceler elde eden 15 yaşındaki Rojda Kanat, 28-29 Ocak'ta Konya'da düzenlenen Spor Toto Ümitler Türkiye Şampiyonası'nı ikinci bitirdi.

Antalya'da 2-3 Mart'ta yapılan Ümitler Nazım Canca Avrupa Kupası'nda 7. olan Rojda, 23-24 Mart'ta da Karaman'da Ümitler Türkiye Kuraş Şampiyonası'nı birinci bitirmeyi başardı.

Judocu kardeşi ve arkadaşlarından etkilenen 17 yaşındaki Semanur Öztunç da 3 yıl önce bu sporu yapmaya başladı.

Konya'daki organizasyonda yedinci ve Antalya'daki turnuvada beşinci olan Semanur, Karaman'da gerçekleştirilen şampiyonadan ise gençler kategorisinde birincilik madalyasıyla döndü.

Karadağ'da 1-2 Nisan'da düzenlenecek Ümitler Balkan Şampiyonası'nda da iyi sonuçlar almayı hedefleyen Semanur ve Rojda, kapalı spor salonunda antrenörleri Serhat Akkurt ve Kübra Bayram'ın gözetiminde hazırlıklarına devam ediyor.

"İstediğimiz sonuçları almayı hedefliyoruz"

Semanur Öztunç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kardeşi ve arkadaşlarının antrenmanlarından etkilenerek judoya başladığı söyledi.

İlk derecesini bu yıl Konya'daki şampiyonada elde ettiğini anlatan Semanur, "Orada yedinci olduğum için Avrupa Kupası'na katılmaya hak kazandım. Antalya'da da beşinci oldum. 1-2 Haziran'da Karadağ'daki Balkan Şampiyonası'na katılacağım. Orada da madalya almak istiyorum. Günde çift antrenman yapıyoruz. Antrenmanlarımız en az 3 saat sürüyor. Yaptığımız sporla örnek olmaya çalışıyoruz. Çalışmalarımız güzel gidiyor. Antrenörlerimiz bizimle yakından ilgileniyorlar. İstediğimiz sonuçları almayı hedefliyoruz. Bize destek sunan Valimiz Sayın Ali Çelik, İl Emniyet Müdürlüğümüz, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz ve antrenörlerimize teşekkür ederim." diye konuştu.

Rojda Kanat da Balkan Şampiyonası'nda ikinciliğin yanı sıra Türkiye şampiyonalarında birçok derece elde ettiğini, bu yıl düzenlenecek organizasyon için de iddialı olduğunu dile getirdi.

Antrenör Kübra Bayram da bir yıldır kentte görev yaptığını ve gençlerin hayatına dokunmaya çalıştığını ifade etti.

Daha çok milli sporcu yetiştirmeyi hedeflediklerini dile getiren Bayram, şunları kaydetti:

"Buradaki çocukların özgüvenlerini çok seviyorum. Hepsinin de potansiyeli yüksek. Onların cesaretini görünce daha çok motive oluyoruz. Bu çocuklara elimizden geldiğince daha çok olanak sağlayıp tecrübe edindirmeye çalışıyoruz. Sporcularımızla güzel bir ilerleme sağladık. Onlara bir şeyler daha katarak Avrupa ve dünya arenalarında yarıştırmak istiyoruz. Hedefimiz daha çok birincilik kürsüsü. Antrenmanlarımız çok sıkı ve verimli geçiyor."