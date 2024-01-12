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Hakkari Gücü Futbol Takımı VEDAŞ'ı ziyaret etti - Son Dakika
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Hakkari Gücü Futbol Takımı VEDAŞ'ı ziyaret etti

Kadın Futbol Süper Ligi'nde mücadele eden Hakkari Gücü Futbol Takımı, VEDAŞ Hakkari İl Müdürü İbrahim Halil Ağacanoğlu'nu ziyaret etti. Takımın bugünlere gelmesinde büyük emeği olan VEDAŞ'a teşekkürlerini ifade eden Antrenör Cemile Timur, oyuncularıyla birlikte VEDAŞ'ı ziyaret ederek teşekkürlerini sundu. VEDAŞ Hakkari İl Müdürü İbrahim Halil Ağacanoğlu ise takımın başarılarından dolayı gurur duyduklarını belirterek, sporcuları tebrik etti.

Hakkari Gücü Futbol Takımı VEDAŞ\'ı ziyaret etti
12.01.2024 - 16:44,  Güncelleme: 16:46
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Kadın Futbol Süper Ligi'nde mücadele eden Hakkari Gücü Futbol Takımı, VEDAŞ Hakkari İl Müdürü İbrahim Halil Ağacanoğlu'nu ziyaret etti.

Takımın bugünlere gelmesinde büyük emeği olan VEDAŞ'a teşekkürlerini ifade eden Antrenör Cemile Timur, "Alt liglerde oynarken de Süper Lig'de mücadele ederken de VEDAŞ ailesinin desteğini hep gördük. Bugün de oyuncularımızla birlikte VEDAŞ'ı ziyaret ederek teşekkürlerimizi sunduk" ifadesinde bulundu.

Takımın başarılarından dolayı gurur duyduklarını söyleyen VEDAŞ Hakkari İl Müdürü İbrahim Halil Ağacanoğlu ise "Sadece bizim değil tüm Hakkari halkının gurur duyduğu takımımızı ağırlamaktan büyük mutluluk duyduk. Gençlerimizin, özellikle kız çocuklarımızın spora olan ilgisini artırdıkları ve rol model oldukları için her bir sporcumuzu ayrı ayrı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.

Sporcular, ziyaret sonrası Hakkari Gücü Kadın Futbol Takımı'nın formasını Ağacanoğlu'na hediye ettiler. - HAKKARİ

Kaynak: İHA
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