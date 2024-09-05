Hakkarigücü Kadrosunu Güçlendirdi: 9 Yeni Transferle Sezona İddialı Başlıyor - Son Dakika
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Hakkarigücü Kadrosunu Güçlendirdi: 9 Yeni Transferle Sezona İddialı Başlıyor

Hakkarigücü Kadrosunu Güçlendirdi: 9 Yeni Transferle Sezona İddialı Başlıyor

Turkcell Kadın Futbol Ligi ekiplerinden Hakkarigücü, kadrosunu 5'i Afrikalı toplam 9 oyuncuyla güçlendirerek yeni sezona hazırlanıyor. 8'i yabancı 11 futbolcusuyla yollarını ayıran ekip, önemli isimleri transfer etti. Teknik Sorumlu Cemile Timur, takımın yeni kadrosunun ligdeki zorluklara karşı güçlü olacağını ve şampiyonluk için mücadele edeceklerini dile getirdi. Yeni transferler, takım arkadaşlarıyla çalışmalara başlamış durumda.

05.09.2024 13:18
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Turkcell Kadın Futbol Ligi ekiplerinden Hakkarigücü, 5'i Afrikalı 9 oyuncu transfer ederek güçlendirdiği kadrosuyla sezona iddialı hazırlanıyor.

Ligde son yıllarda gösterdiği başarılı performansı bu sene de sürdürmek isteyen Hakkarigücü, üst sıralarda yer alma hedefiyle başladığı yeni sezon hazırlıkları kapsamında 8'i yabancı 11 futbolcuyla yollarını ayırdı.

Eksik bölgeleri başarılı oyuncularla doldurmak için transfer çalışmalarını sürdüren Hakkari ekibi, ALG'den 24 yaşındaki kaleci Hilal Subay, Trabzonspor'dan 23 yaşındaki stoper Sevgi Sevin Ergen ve 20 yaşındaki sağ bek Meryem Küçükbirinci ile Amed Sportif Faaliyetler'den 27 yaşındaki orta saha Güzide Alçu'yu renklerine bağladı.

Takımdaki 8 yabancı futbolcusundan birini kadroda tutan Hakkarigücü, menajerlerin önerisiyle bir süre takip ettiği Burkina Fasolu 21 yaşındaki orta saha Rasmata Sawadogo, Ganalı 23 yaşındaki forvet Elizabeth Owusuaa, Botsvanalı 22 yaşındaki stoper Lone Gaofetoge, Zambiya'dan 23 yaşındaki sağ bek Lushomu Mweemba ile 26 yaşındaki sol kanat Martha Tembo'yu da transfer etti.

Kente gelen yeni transferler, Merzan Futbol Sahası'nda sezon hazırlıklarını sürdüren takım arkadaşlarıyla çalışmalara başladı.

Kadrosuna 2 futbolcu daha katmayı hedefleyen Hakkarigücü, 8 Eylül'de sahasında karşılaşacağı Fatih Vatanspor'u yenip lige iyi bir başlangıç yapmak istiyor.

"Hakkarigücü bu lige damgasını vuracaktır"

Takımın Teknik Sorumlusu Cemile Timur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni sezon için iyi bir kadro kurma çabasında olduklarını söyledi.

Geçen seneki kadronun büyük bölümünü yenilediklerini belirten Timur, şöyle konuştu:

"Bu sezon için 5 yabancı, 4 Türk futbolcu transfer ettik. Ligimiz 8 Eylül'de başlıyor. Umarım iyi bir sezon geçiririz. Takviyelere ihtiyacımız var çünkü ligin temposu ve kalitesi üst düzeyde. Süper Lig'de mücadele etmek kolay değil. Yaşadığımız maddi sıkıntıdan dolayı takviye yapmakta zorlanıyoruz. Ligdeki takımlar kaliteli. Kulüplerin imkanları iyi. Biz de Sayın Valimizin desteğiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Altyapımıza da ağırlık verdik. Altyapıdan A takıma 3 futbolcu getirdik. Bu ligde kalabilmek için transfer şart. Altyapımız şu an iyi aşamada. Ligde çok iyi takımlar var. Biz de Hakkarigücü olarak yıllardır bu işin içindeyiz. Hiçbir rakibimizden çekinmeden mücadele edeceğiz."

Başarı çıtasını yükseltip hedeflerine ulaşmak için ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalışacaklarını ifade eden Timur, "Takımımızı yeni oluşturduk. Kızlarımız yeni. Futbolcuların adaptasyonunu sağlamak için çaba sarf ediyoruz. Takımdaki hava iyi. Hakkarigücü boş bir takım değil ve bu lige yine damgasını vuracaktır." değerlendirmesinde bulundu.

"Şampiyonluk için mücadele edeceğiz"

Ganalı Owusuaa ise takımda bulunmaktan mutluluk duyduğunu dile getirerek, "Hakkari çok güzel bir yer. Böyle büyük bir aileye katıldığım için çok mutluyum. Ligde de şampiyonluk için mücadele edeceğiz." diye konuştu.

Zambiyalı Tembo da "Bu takımda yer almak benim için iyi bir seçenek. Buraya yeni geldim. Kariyerim için buranın iyi olabileceğini düşünüyorum." dedi.

Botsvanalı Gaofetoge, Hakkarigücü'nde mücadele etmenin kariyeri açasından iyi bir deneyim olacağını, zorlu bir sezonun kendilerini beklediğini aktardı.

Takıma yeni katılan Hilal Subay ise "Burada olmaktan çok mutluyum. Maçlarımızı kazanıp üst sıralarda yer almak istiyoruz. Takım yavaş yavaş toparlanıyor. Güzel ve eğlenceli antrenmanlar geçiriyoruz. Hocamız bizimle çok ilgileniyor. Burada bir aile ortamı var ve inşallah böyle devam eder." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Hakkarigücü Kadrosunu Güçlendirdi: 9 Yeni Transferle Sezona İddialı Başlıyor - Son Dakika

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