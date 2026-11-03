Hakkarili kuraşçılar Türkiye şampiyonasında 2 birincilik ve 1 üçüncülük kazandı - Son Dakika
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Hakkarili kuraşçılar Türkiye şampiyonasında 2 birincilik ve 1 üçüncülük kazandı

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Hakkarili kuraşçılar Türkiye şampiyonasında 2 birincilik ve 1 üçüncülük kazandı
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Antalya'da 24-25 Ekim'de düzenlenen Yıldızlar Türkiye Kuraş Şampiyonası'nda Hakkarili sporcular 2 birincilik ve 1 üçüncülük elde etti. Milli takım sporcusu olmayı hedefleyen sporcular, Avrupa ve dünya organizasyonlarında mücadele etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Yıldızlar Türkiye Kuraş Şampiyonası'nda 2 birincilik ve 1 üçüncülük elde eden Hakkarili sporcular, yeni başarılar elde ederek milli takım sporcusu olup uluslararası organizasyonlarda mücadele etmeyi hedefliyor.

Okuldaki yetenek taraması sırasında keşfedilen 12 yaşındaki Medine Budak ile kuraşçı ağabeyleri ve ablalarının antrenmanlarından etkilenen 13 yaşındaki kuzenler İlhami ve Muhammed Ozan Kanat, 3 yıl önce bu branşa başladı.

Antrenörlerinin desteğiyle kendilerini geliştiren, aynı zamanda judoyla da uğraşan sporcular, bölgesel yarışmalarda dereceler kazandı.

Son olarak Antalya'da 24-25 Ekim'de gerçekleştirilen Yıldızlar Türkiye Kuraş Şampiyonası'na katılan İlhami Kanat 33 kiloda, Muhammed Ozan Kanat da 52 kiloda birinci oldu, Medine Budak ise 57 kiloda üçüncülük elde etti.

Başarılarına yenilerini ekleyerek milli takım sporcusu olmak isteyen Hakkarili sporcular, uluslararası organizasyonlarda mücadele etme hedefiyle Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü spor salonunda antrenörleri Kübra Bayram'ın yönetiminde çalışmalarını sürdürüyor.

"Memleketimi en iyi şekilde temsil ettim"

Sekizinci sınıf öğrencisi İlhami Kanat, kuraş ve judocu ağabeyleriyle zaman zaman salona geldiğini ve bu sayede kuraşa başladığını söyledi.

Kendisini geliştirerek müsabakalara gitmeye başladığını belirten Kanat, "Katıldığım etkinliklerde derece yapmaya başladım. Daha önce bölgesel yarışmalarda derecelerim vardı. Geçen hafta Antalya'ya gittik. Orada Türkiye birincisi oldum. Çok mutluyum. Memleketimi en iyi şekilde temsil ettim. Yaştan dolayı iki yıl sonra Avrupa turnuvalarına gidebiliyoruz. Ben de ağabeyim gibi Avrupa şampiyonasına gitmek orada da birinci olmak istiyorum. Judo ve kuraş farklı branşlar. Judoda da derece yapmayı hedefliyorum." diye konuştu.

Yedinci sınıf öğrencisi Medine Budak da okuldaki yetenek taramasında bu branşa yönlendirildiğini dile getirerek, "3 yıldır kuraş ve judoyla uğraşıyorum. Daha önce bölge derecelerim var. İkinci kez Türkiye üçüncüsü oldum. Türkiye şampiyonluğunu yaşamak istiyorum. Avrupa'da da dereceye girmeyi hedefliyorum. Çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Günde iki saat antrenman yapıyoruz. Hocamız bizimle ilgileniyor. Bize destek sunan herkese teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

"Avrupa ve dünya sahnelerine çıkmak istiyoruz"

Antrenör Bayram da ulusal ve uluslararası organizasyonlarda güzel başarılar elde ettiklerini, hedeflerine adım adım ilerlediklerini dile getirdi.

Başarı çıtasını daha da yükseltmeye çalıştıklarını anlatan Bayram, şunları kaydetti:

"Geçen hafta Antalya'da düzenlenen Türkiye şampiyonasında 3 madalya kazandık. Büyük sporcularımızın başarıları küçük çocuklarımıza örnek oluyor. Cemil Kanat Avrupa'da birinci oldu. Kardeşi İlhami de ondan etkilenerek özgüvenli şekilde maça çıkıp şampiyon oldu. Bu başarıların devamının da geleceğini düşünüyoruz. Antrenmanlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Hedeflerimiz bunlarla bitmiyor. Avrupa ve dünya sahnelerine çıkmak istiyoruz. Çocuklarımız azimli, istekli. Biz de elimizden geldiğince onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz."

Kaynak: AA
Milli TakımAntalyaTürkiyeDünyaSporSon Dakika

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