Hakkarili Nurgül, Okul Sporları Dünya Güreş Müsabakaları'nda 3'üncü oldu - Son Dakika
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Hakkarili Nurgül, Okul Sporları Dünya Güreş Müsabakaları'nda 3'üncü oldu

21.05.2022 14:22
Hakkarili Nurgül, Okul Sporları Dünya Güreş Müsabakaları'nda 3'üncü oldu

Hakkari Spor Lisesi Öğrencisi Nurgül Abi, Fransa'da düzenlenen Okul Sporları Dünya Güreş Müsabakaları'nda 3'üncü oldu.

Hakkari Spor Lisesi Öğrencisi Nurgül Abi, Fransa'da düzenlenen Okul Sporları Dünya Güreş Müsabakaları'nda 3'üncü oldu.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, sporcunun 43 kiloda mücadele ettiği belirtilerek, "Fransa'da yapılan Okul Sporları Dünya Güreş Müsabakaları'nda Hakkari Spor Lisesi öğrencilerimizden Nurgül Abi, serbest stilde dünya 3'üncüsü olmuştur. Öğrencimizi tebrik ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

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Kaynak: AA

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